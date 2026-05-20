Vandaag is op de Haagse Markt de gebiedsgerichte aanpak voor een schone markt van start gegaan. Zo lanceert Verpact een pilot die ondernemers en bezoekers aanzet tot betere afvalscheiding. In samenwerking met de gemeente Den Haag zijn ook twee statiegeldmarktkramen geopend, waar bezoekers hun statiegeldflesjes en -blikjes gemakkelijk kunnen inleveren. Deze maatregelen dragen bij aan een schonere markt en betere recycling van verpakkingen. De Haagse Markt is daarmee de eerste locatie waar deze aanpak wordt uitgevoerd. Het startschot werd gegeven met de officiële opening van de twee statiegeldmarktkramen door de Haagse wethouders Nur Icar (MKB-economie) en Arjen Kapteijns (Grondstoffen) en Hester Klein Lankhorst (CEO Verpact).

Nieuwe voorzieningen op de Haagse Markt

De pilot op de Haagse Markt is het eerste voorbeeld van de aanpak op maat waarmee Verpact werkt aan een schone omgeving. Verpact start, in samenwerking met Ap’s Services, een pilot met 20 marktondernemers die hun verpakkingsafval gescheiden aanbieden via de gratis bedrijfsafvaldienst van Verpact. Speciale afvalcoaches gaan dit begeleiden en zullen ook bezoekers van de markt activeren om hun afval gescheiden weg te gooien.

“De Haagse Markt is een drukbezochte plek waar dagelijks veel mensen samenkomen. Juist op deze locatie is het belangrijk om gebruikte verpakkingen goed in te zamelen. Onze aanpak richt zich op een combinatie van maatregelen die met elkaar een schoon straatbeeld opleveren. Dit kan alleen als we er samen met de gemeente en de ondernemers op de markt, de schouders onder zetten,” zegt Hester Klein Lankhorst, CEO van Verpact. “We starten vandaag in Den Haag, maar met alle grote steden zijn we met een aanpak op maat bezig. Doel is dat we door samen te werken met gemeenten en met de buurt tot een blauwdruk komen die landelijk gaat bijdragen aan schone, drukbezochte gebieden.”

Daarnaast kunnen statiegeldverpakkingen nu op twee plekken gemakkelijk worden ingeleverd en vervolgens worden uitbetaald via een Tikkie of worden gedoneerd. Met de combinatie van deze maatregelen wordt weer een stap richting circulariteit gezet. Wethouder Arjen Kapteijns (Grondstoffen): “De Haagse Markt is een plek waar de stad samenkomt. Juist daarom is het belangrijk dat we hier laten zien hoe makkelijk je statiegeldverpakkingen netjes kunt inleveren zodat deze gerecycled kunnen worden. Met deze statiegeldmarktkraam zetten we een kleine, maar zichtbare stap naar een schonere markt en een stad waar we allemaal graag rondlopen.”

Gebiedsgerichte aanpak: schone omgeving, meer recycling

De gebiedsgerichte aanpak is onderdeel van de Totaalaanpak Statiegeld van Verpact en richt zich op het opschonen van specifieke locaties waar veel bezoekers samenkomen en waar vaak ook veel ‘on-the-go’ wordt geconsumeerd. Samen met gemeenten en de ondernemers en bewoners in de buurt kijkt Verpact per gebied waar knelpunten ontstaan en welke combinatie van maatregelen nodig is, zoals de inzet van afvalcoaches, gedragscampagnes, innovaties voor prullenbakken en statiegeldvoorzieningen. Naast Den Haag werkt Verpact ook samen met de andere drie grote steden Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, en andere gemeenten in het land waarbij per locatie een aanpak op maat wordt ontwikkeld.

Foto: V.l.n.r. Appie el Massaoudi (Ap’s Services), Nur Icar (Wethouder MKB-economie), Hester Klein Lankhorst (CEO Verpact), Arjen Kapteijns (Wethouder Grondstoffen) © Guus Schoonewille