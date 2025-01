Prijs (56%) vormt de belangrijkste motivatie om voor een bepaalde kledingwinkel te kiezen. Ruim de helft van de Nederlanders (54%) baseert de keuze op het aanbod. Duurzaamheid speelt een veel kleinere rol (7%). Dit blijkt uit de Nationale Benchmark Kledingwinkels, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder bijna 5.200 Nederlanders.

56% kiest voor prijs

Maar liefst 56% van alle klanten kiest voor een kledingwinkel op basis van de ‘prijs’. ‘Prijs’ is daarmee het vaakst genoemd van alle keuzeredenen. De Nederlandse consumenten zijn dus erg prijsbewust. Dit is ook terug te zien in het hoge percentage klanten dat kleding koopt vanwege een ‘aanbieding’ (34%).

54% baseert keuze op aanbod

Nederlanders hechten ook vaak waarde aan het ‘aanbod’ van een kledingwinkel. Ruim de helft (54%) van alle klanten houdt hier rekening mee. De consumenten willen dus het liefst een breed aanbod zoals bij Zalando of juist een specifiek aanbod, zoals bij Hunkemöller.

Duurzaamheid minder belangrijk

Hoewel er in de samenleving steeds meer aandacht voor lijkt te zijn, kiest slechts 7% van de klanten voor een winkel vanwege ‘duurzaamheid’. Daarnaast spelen ‘aftersales’ (3%), ‘personalisatie’ (3%), ‘hygiëne’ (2%) en ‘veiligheid’ (1%) nauwelijks een rol bij de keuze voor een kledingwinkel.

De resultaten in dit persbericht komen uit de Nationale Benchmark Kledingwinkels, een grootschalig onderzoek naar reclame, naamsbekendheid, klantaandeel, besteding, NPS en loyaliteit in de Nederlandse markt voor kledingwinkels. In het onderzoek zijn 5.195 respondenten van 18 jaar en ouder ondervraagd, representatief voor de Nederlandse bevolking.