Als Nederlanders moeten kiezen tussen een duurzame of snelle bezorging, dan kiest 32% van hen voor een bezorging met een minimale impact op het milieu, terwijl 30% van hen de snelheid van de bezorging toch belangrijker vindt. Een overgrote meerderheid van 63% vindt het op zijn minst belangrijk dat de bezorgbedrijven van retailers een milieuvriendelijke bezorgoptie aanbieden. Dat blijkt uit onderzoek van Descartes Systems Group naar het sentiment van 250 Nederlandse consumenten rondom duurzame bezorging van retailers

Meeste interesse in 100% CO2-neutrale bezorgservices



Als Nederlandse consumenten wordt gevraagd in welke milieuvriendelijke bezorgopties zij het meest geïnteresseerd zijn, dan staan 100% CO2-neutrale bezorgservices bovenaan met 53% van de Nederlanders die aangeven ‘behoorlijk’, tot ‘zeer geïnteresseerd’ hierin te zijn. Diezelfde mate van interesse geldt voor het samenvoegen van alle bestellingen over een bepaalde periode tot één levering aan het einde van de week (48%) of in een advies van de verkoper wat de meest milieuvriendelijke bezorgoptie is voor hun bestelling (48%). Ook geeft bijna de helft (46%) aan aanzienlijke interesse te hebben in het ophalen van hun bestelling in de winkel.

Pakketautomaat wint aan populariteit



Aan de respondenten werd ook gevraagd hoe zij op dit moment hun bestelling meestal ontvangen. Opvallend is dat naar verhouding veel meer Nederlanders er vandaag de dag voor kiezen om hun pakketje op te halen bij een pakketautomaat (58%) dan dat ze het laten thuisbezorgen (28%) of het ophalen in de winkel (14%).

Een derde doet regelmatig/altijd aankopen met milieu-impact in het achterhoofd



Het veelbelovende nieuws voor het milieu en retailers is dat 100% van de respondenten meer doet of ervoor openstaat om meer te doen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, waarbij bijna een derde (31%) aangeeft dat ze regelmatig of altijd aankoopbeslissingen nemen op basis van de milieu-impact van het product of bedrijf. Denk aan de weergave van de jaarlijkse CO2-uitstoot van een bedrijf op jaarbasis, of de individuele CO2-uitstoot per product.

“Ondanks de financiële druk waarmee veel consumenten vandaag de dag te maken hebben, blijft de interesse in de aankoop van goederen van bedrijven met duurzame bedrijfspraktijken, waaronder milieuvriendelijke thuisbezorgopties, groot”, aldus Albert van Roekel, Director Solutions Consultancy bij Descartes. “Door te profiteren van deze kans om consumenten in alle leeftijdsgroepen te informeren over milieuvriendelijke bezorgopties, kunnen retailers hun diensten beter onderscheiden en merkloyaliteit opbouwen. Omdat de meeste milieuvriendelijke opties ook de bezorgdichtheid stimuleren en de bezorgefficiëntie verhogen, helpen ze ook om de transportkosten voor retailers te verlagen.”

Over het onderzoek

Descartes en SAPIO Research ondervroegen 8.000 consumenten in negen Europese landen (waaronder 250 uit Nederland), Canada en de Verenigde Staten om retailers en logistieke organisaties kritische inzichten te bieden in het belang van het milieu bij aankoop- en bezorgbeslissingen van consumenten en hoe perspectieven verschillen per leeftijd en geografie. Het doel was om een ​​uitgebreid inzicht te krijgen in het snijvlak van duurzaamheid, last mile delivery en consumentenkoopgedrag in verschillende demografieën, inclusief het beoordelen van de motivatie van consumenten om hun CO2-voetafdruk te verkleinen door middel van milieuvriendelijke thuisbezorgopties en de impact van inflatie en andere economische factoren op de bezorgvoorkeuren en -gedragingen van consumenten.