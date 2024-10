Hoewel de verkoop van elektrische auto’s in Nederland nog altijd stijgt blijven er voor veel Nederlanders obstakels op de weg liggen voor de aanschaf van dit type auto. Dat blijkt uit onderzoek* van tweedehandsplatform Marktplaats. Zo zegt 48% van de Nederlanders dat het onwaarschijnlijk is dat zij in de komende vijf jaar een elektrische auto zullen aanschaffen. En dat terwijl de markt in het komende kwartaal een grote stroom aan gebruikte elektrische auto’s verwacht.

Marktplaats onderzocht de meningen van Nederlanders met betrekking tot duurzaamheid en elektrische auto’s. Hieruit blijkt dat de meerderheid (59%) het belangrijk vindt om duurzaam te leven, maar dit vertaalt zich nog niet per se naar enthousiasme voor elektrische auto’s. Meer dan de helft van de Nederlanders (48%) acht het namelijk onwaarschijnlijk dat zij in de komende vijf jaar een EV kopen. Uit het onderzoek blijkt dat voor Nederlanders de meest voorkomende reden (55%) om geen EV te kopen de hoge aanschafkosten zijn, maar zelfs als geld geen rol zou spelen zegt slechts 36% van de Nederlanders dat zij elektrisch zouden gaan rijden.

Te weinig aanbod, onzekerheid en misvattingen

Wat veroorzaakt dit negatieve sentiment? Naast de hoge prijs en angst voor onvoldoende rijbereik en weinig laadpunten, blijkt uit het onderzoek dat een aantal andere factoren ook een rol kunnen spelen. Zo blijkt dat een aantal Nederlanders zich onzeker voelen over het wispelturige beleid van de overheid, met het afbouwen van subsidies en de angst voor een hogere wegenbelasting in de toekomst. Ook twijfelen mensen of elektrische auto’s wel echt duurzaam zijn.

Daarnaast is de categorie elektrische auto’s nog redelijk jong, en dit leidt ertoe dat het aanbod nog vrij beperkt blijft, met name op de tweedehands markt. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat slechts 12% van de Nederlanders het aanbod tweedehands hybride en elektrische auto’s groot genoeg vinden.

Grote golf e-occasions

En dat terwijl er een grote golf gebruikte elektrische auto’s in aantocht is. De gemiddelde prijs van een tweedehands elektrische auto kan daarom in de nabije toekomst wel eens hard gaan dalen. In 2019 was er namelijk een piek in de verkoop van nieuwe elektrische auto’s aan leaseaanbieders, dankzij de lage bijtelling voor elektrische auto’s die toen gold. Die kwamen veelal op de weg via een vijfjarig leasecontract, waarvan 2024 dus het laatste jaar is.

In 2019 zijn meer dan 50.000 elektrische leaseauto’s op kenteken gezet, wat zou betekenen dat er een golf van tienduizenden EV’s de tweedehands markt op komt. Alexander Prinssen, Chief Sales Officer Automotive bij Marktplaats: “Op Marktplaats hebben we de afgelopen jaren de gemiddelde prijs van een tweedehands EV al met 22% zien dalen, van €47.000 in juli 2022 naar €37.000 in juli 2024. Met deze mogelijke golf van extra e-occasions groeit het aanbod en is de kans groot dat deze gemiddelde prijs nog sterk zal dalen. Zo komt voor veel Nederlanders wellicht de ideale aanschafprijs sneller in zicht”.

De ideale prijs voor een tweedehands EV

De hoge prijs van EV’s blijkt voor velen een belangrijke reden om, tenminste voor nu, nog geen EV aan te schaffen. Maar waar ligt het kantelpunt? Marktplaats vroeg Nederlanders met interesse in een tweedehands EV wat voor hen een acceptabele prijs zou zijn voor een tweedehands elektrische auto. Veruit de meeste mensen (49%) kozen hierbij voor een prijs tussen de 10.000 en 20.000 euro. 32% koos voor een ideale prijs van minder dan €10.000, en 15% vond 20.000 tot 30.000 euro acceptabel. Bijna niemand koos voor de hogere prijzen van 30.000 tot 40.000 (3%) en meer dan 40.000 euro (1%).

Vaak weinig kennis over EV’s

Er zijn ook andere zaken die meespelen. Zo zegt bijna de helft van de Nederlanders met een benzineauto (43%) dat ze niet weten waar ze op moeten letten bij het aanschaffen van een hybride of elektrische auto. Een gebrek aan kennis over elektrische auto’s is dan ook een reden die 10% van de Nederlanders ervan weerhoudt een EV te kopen.

Alexander Prinssen: “Als grootste platform op het gebied van tweedehandsauto’s in Nederland proberen wij bij Marktplaats alle mensen die zoeken naar een tweedehandsauto wijzer te maken door middel van informerende content. Ook het grote aantal aangesloten professionele autodealers nemen de klant bij de hand en informeren over alle vragen die er maar leven. Om de verkoop van elektrische en hybride auto’s te stimuleren hebben we zelfs vorig jaar een aparte categorie voor elektrische auto’s op de homepage van marktplaats.nl geplaatst, zodat Nederlandse autokopers vanaf de start van hun oriëntatieproces elektrisch of hybride overwegen.”

*Kwantitatief online onderzoek uitgevoerd door Markteffect in opdracht van Marktplaats onder 1034 Nederlanders consumenten van 18 jaar en ouder in september en oktober.