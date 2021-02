Duurzaam modeplatform Renoon lanceert nieuwe website en app

De lancering van het duurzame modeplatform Renoon in Nederland verandert de manier waarop we online winkelen. Het in Amsterdam gevestigde fashion-tech bedrijf presenteert vandaag haar gloednieuwe website en mobiele app waarmee je kunt shoppen op basis van persoonlijke stijl en waarden. De lancering vertegenwoordigt een revolutionaire innovatie in de manier waarop we duurzame mode ontdekken, benaderen en meer inzicht krijgen over producten en bedrijven.

Next generation shopping

Renoon is een online platform dat duurzame mode-producten samenbrengt. Via de slimme app kunnen stijl en persoonlijke duurzaamheidswaarden eenvoudig in een zoekopdracht worden gecombineerd. Door het aanbod van verschillende merken samen te brengen op één plek kunnen gebruikers makkelijk duurzame collecties vinden van hun favoriete merken, maar ook nieuwe labels ontdekken die produceren volgens hun persoonlijke waarden.

Op dit moment cureert Renoon meer dan 1 miljoen producten van ruim 200 partnermerken op haar platform. Merken als Stella McCartney, Vestiaire Collective en LUISAVIAROMA Sustainable maken onderdeel uit van het Renoon-aanbod. De site en app combineren ook tweedehands items. Bovendien is Renoon het eerste zoekplatform in Europa dat ook de mogelijkheid tot huur en verhuur van kleding aanbiedt.

Technologie helpt bewuste keuzes maken

Het door vrouwen geleide Renoon-team heeft gepatenteerde technologieën ontwikkeld voor de automatische verwerking van duurzaamheidskenmerken- en certificaten van kleding. Dit geldt niet alleen voor de kledingmerken in het algemeen, maar ook voor hun afzonderlijke producten. Zo kunnen klanten een bewuste keuze maken op het gebied van milieubescherming, diervriendelijkheid en arbeidsomstandigheden in de mode-industrie.

Top 10 meest veelbelovende fashion-tech startups

Renoon is opgericht in februari 2020 en heeft als missie om de overgang naar een duurzamere mode-industrie te versnellen. Renoon wordt gesteund door mensen uit de top van de mode- en tech-industrie, zoals de ex-CIO van Gucci, de CFO van Moleskin, de ex-MD van Spotify en de voormalig CTO van Yoox Net a Porter Group. Ook werd het bedrijf vorig jaar geselecteerd door Prada als een van de 10 meest veelbelovende tech-startups in het Fashion-Tech Startup Bootcamp-programma in Milaan.

Iris Skami, oprichter en CEO van Renoon: “De mode-industrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld en er is een groeiend verlangen onder mensen om bewuste keuzes te maken. Duurzaamheid is echter een complex onderwerp met veel nuances. We willen allemaal op verschillende manieren bijdragen. Met Renoon brengen we vraag en aanbod samen op één plek. De wereld veranderen als individu is moeilijk, maar met de juiste tools en technologie kan het een stuk makkelijker worden. We snappen als geen ander dat stijl belangrijk is en we willen het plezier van mode terugbrengen zonder het schuldgevoel.”

De nieuwe mobiele app van Renoon is gratis te downloaden in de App Store en de Google Play Store. Nieuwe gebruikers worden na registratie op een wachtlijst geplaatst. Het platform wil de toegang in fases laten verlopen om zo de gebruiksvriendelijkheid te waarborgen.