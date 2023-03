Gemeente en haven van Amsterdam gaan bedrijven helpen met hun afvalstromen. Met behulp van het online platform geoFluxus krijgen bedrijven binnen een paar klikken toegang tot hun persoonlijke Afvalprofiel. In dit Afvalprofiel staat duidelijk aangegeven hoe zij de bestaande afvalstromen nog efficiënter, duurzamer en goedkoper kunnen laten verwerken door bedrijven in de nabije omgeving. Een belangrijk initiatief op weg naar een circulaire economie

Een onderzoek van de TUDelft toont aan dat 60% van al het afval in de Metropoolregio Amsterdam duurzamer verwerkt kan worden. En dat percentage wil geoFluxus flink omlaag krijgen. Je kan ze zien als de Independer voor de afvalmarkt. Als bedrijf hoef je zelf amper iets te doen. Je meld je aan en geoFluxus geeft op basis van hun data een advies op maat. Je ziet in één oogopslag hoe je je afval duurzamer kan laten verwerken bij een bedrijf in de buurt.

Samen onze klimaatdoelstellingen bereiken

Door de handen ineen te slaan, hopen Port of Amsterdam, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en geoFluxus een slag te slaan in de circulaire economie en het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Door het lokaal houden van onze afvalstromen, creëren we een sterkere en duurzame regionale economie en een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid.

James Hallworth, commercieel manager bij Port of Amsterdam: “Door het platform wordt inzichtelijk gemaakt welke afvalstromen wel en welke niet lokaal verwerkt kunnen worden. Dit is voor Port of Amsterdam waardevolle informatie. Deze missende afvalverwerkers kunnen we dan actief benaderen om te zien of zij zich in de haven willen vestigen zodat de afvalstromen in de toekomst wel lokaal verwerkt kunnen worden. Want de haven wil een grote bijdrage leveren aan de circulaire economie. Dit draagt weer bij aan onze missie van een duurzame haven!”

Een jaar lang gratis toegang

Gemeente Amsterdam heeft geoFluxus een SESA-subsidie toegekend. Hierdoor kunnen bedrijven in de metropoolregio Amsterdam vanaf nu een jaar lang gratis gebruik maken van het online platform.