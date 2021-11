DutchFiets lanceert nieuwste generatie recyclebare fietsen tijdens 20ste Nationaal Sustainability Congres

DutchFiets is een jong Nederlands merk dat sinds 2016 circulaire fietsen van recycled en recyclebaar kunststof produceert. Het 20e National Sustainability Congres (NSC) heeft de primeur met de presentatie van DutchFiets’ nieuwste en eerste 100% gerecyclede fiets – the limited launch edition. Innovatief en duurzaam op vele fronten, zowel in de fietsbranche als op technisch vlak. Tijdens het NSC heeft de bekende, duurzame ondernemer Ruud Koornstra de nieuwe fiets in de stand van DutchFiets onthuld.

Circulair vernuftig

The limited launch edition, een uniseks en one-size-fits-all model, is ontworpen door het team DutchFiets vanuit het circulaire gedachtegoed. De materialen bestaan uit hoogwaardige en volledig gerecyclede kunststofafval. De fietsen kunnen worden geproduceerd met 100% hernieuwbare energie in de eigen fabriek van DutchFiets te Woudenberg. In elk frame en elk wiel wordt een chip – een materialen paspoort – geïntegreerd die het mogelijk maakt voor het merk om de fiets aan het eind van de levensduur weer terug te kopen tegen een vast bedrag. Daarna worden de versleten tweewielers omgesmolten tot nieuwe frames en wielen op basis van duurzame energie. De CO2 footprint van een DutchFiets is daarmee minimaal. Ook voor de sociale kant is aandacht; een deel van de assemblage van de fiets wordt uitgevoerd door een sociale werkplaats. De fietsen zijn getest op veiligheid en goedgekeurd volgens de Europese richtlijnen.

“We snappen dat mensen denken dat dit verhaal te mooi is om waar te zijn. Volgend jaar willen we een nieuwe fabriek bouwen en laten zien wat we doen en hoe we dat doen. Wat mij betreft zijn bezoekers welkom om te komen kijken of ons verhaal klopt.” Johannes Alderse Baas, initiatiefnemer en directeur DutchFiets.

Impact ondernemers

Met een opa als fietsenmaker en een Mechanical Engineering diploma op zak, werden in 2016 door middel van een crowdfunding de 1.0 prototype gerealiseerd door initiatiefnemer en directeur Johannes Alderse Baas. Hij startte met 100 stuks. Inmiddels is hij met DutchFiets de start-up fase voorbij en zit het bedrijf in de scale-up fase. Samen met een team van jonge ondernemers en een investeerder hebben ze de ambitie om de fietsproductie terug te halen naar Nederland op zo’n manier dat het de fietsbranche op z‘n kop zet. In de nabije toekomst lanceren de jonge ondernemers nog meer strategische projecten op het gebied van recycling, lokale, in-house productie en het verder minimaliseren van de footprint. Innovatie is dan ook essentieel en het bedrijf zet hier stevig op in.

Primeur op 20e Nationaal Sustainability Congres (NSC)

Tijdens het NSC heeft de bekende, duurzame ondernemer Ruud Koornstra de nieuwe fiets in de stand van DutchFiets onthuld. Op het congres wordt de ‘MVO Manager van het Jaar 2020/21’ verkozen. De winnaar gaat naar huis met deze eerste, ultiem circulaire fiets ter waarde van ruim 1.000 Euro aangeboden door DutchFiets. De fiets is uitgerust met een geïntegreerd handvat om de fiets makkelijk op te kunnen pakken en een geavanceerde naafdynamo die de ledverlichting van stroom voorziet waardoor lege batterijen tot het verleden behoren. Verder is de fiets gegarandeerd onderhoudsarm. Wat betekent dat de aandrijving niet gesmeerd of gespannen hoeft te worden, remmen en schakelen zonder kabels gaat, de kunststof lagers in de trapas geen vet nodig hebben en de fiets roestvrij is vanwege de kunststof onderdelen.

De limited launch edition is vanaf vandaag, 11 november verkrijgbaar.