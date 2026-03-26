Ze zitten in al onze apparaten en gadgets: printplaten (PCB’s). Maar wist je dat de overgrote meerderheid hiervan niet recyclebaar is? TracXon is een nieuwe en ambitieuze spin-off van TNO. En dit bedrijf heeft nu een alternatief ontwikkeld: flexibele, duurzame en lichte elektronica. Medeoprichter en CEO Ashok Sridhar: ‘Bij TNO wordt al tientallen jaren geïnvesteerd in het onderzoek naar en validatie van deze technologie. En nu ligt bij TracXon de uitdaging (en kans!) om dit op te schalen van het laboratorium naar massaproductie. Wat mij drijft is heel eenvoudig: met elke stap creëren we een betere toekomst voor de wereld om ons heen.’

Duurzaam en superieur

TracXon geeft handen en voeten aan de technologie die bij TNO is ontwikkeld. Bij Sridhar is er geen enkele twijfel over de zin van deze onderneming: “Onze geprinte elektronica heeft een vijf keer lagere CO2-voetafdruk en gebruikt tien keer minder materiaal dan traditionele printplaten. We verbruiken vijf keer minder energie en er is in het hele proces geen water nodig.”

Naast duurzaamheid heeft geprinte elektronica ook voordelen op het gebied van functionaliteit. “We kunnen flexibele, lichte circuits ontwerpen, bijvoorbeeld voor wearable technologie of rekbare sensoren. Dit biedt talloze mogelijkheden voor fabrikanten.”

“Onze geprinte elektronica heeft een vijf keer lagere CO₂‑voetafdruk, gebruikt tien keer minder materiaal en verbruikt vijf keer minder energie en dat alles zonder water in het proces.” – Ashok Sridhar, Medeoprichter en CEO TracXon

Internationale ambities

Wat in 2022 begon als een start-up van drie TNO-collega’s, is nu een bedrijf met internationale ambities. Sridhar en zijn twee medeoprichters geven nu leiding aan een team van ruim 30 mensen: “Dankzij de enorme technische expertise en de goede samenwerking met TNO konden we de stap van het lab naar de markt heel snel maken. We hebben al tienduizenden producten aan onze klanten over de hele wereld geleverd. Voor een aantal van onze klanten gaan we in 2026 grote volumes produceren, wat laat zien dat onze technologie aansluit bij wat de markt nodig heeft”.

En daar houdt de ambitie niet op. “We willen opschalen naar miljoenen apparaten per jaar. Daarnaast werken we samen met Europese partners aan materialen die volledig recyclebaar en composteerbaar zijn. Onze missie: elektronica die niet alleen slim, maar ook verantwoord is.”

Eenvoudigere productie

TracXon heeft een zeer compacte speciale productielijn voor het printen van de circuits. Er zijn maar twee operators nodig om miljoenen apparaten te produceren, wat Europese productie commercieel interessant maakt. “Met onze technologie wordt de productie eenvoudiger”, aldus Sridhar. “Hiermee is het ontwerp al ecologisch verantwoord en ontstaan er mogelijkheden voor recyclebare en zelfs composteerbare elektronica.”

Steeds complexer

De toepassingen zijn legio: van wearables en medische sensoren tot Internet of Things (IoT)-apparatuur voor de logistiek. Zo kan TracXon bijvoorbeeld een zevenlaagse sensor voor gezondheids- of slaapmonitoring maken. Dit soort sensoren voor eenmalig gebruik vergen enorme productievolumes.

Sridhar: “Onze aanpak is uniek omdat wij oplossingen maken voor steeds complexer wordende apparaten. Dat is nu al zo, maar zal in de toekomst nog meer gaan spelen. Dankzij TNO’s expertise op het gebied van materialen en ontwerp hebben we een voorsprong, maar daarbij is het essentieel dat we blijven innoveren.”

“Met onze technologie wordt de productie eenvoudiger. Met slechts twee operators kunnen we miljoenen apparaten maken, waardoor productie in Europa commercieel haalbaar wordt.” – Ashok Sridhar, Medeoprichter en CEO TracXon

Oplossingen verkopen

TracXon is zich er degelijk van bewust dat het niet in zijn eentje alle printplaten kan vervangen. Daarom is het bedrijf van plan om speciale printers op de markt te brengen: ‘Vanaf 2027 leveren we turnkey-oplossingen, machines, processen en ontwerpregels, zodat ook andere fabrikanten onze technologie kunnen gebruiken. Zo maximaliseren we onze impact.’

Waarom opschalen belangrijk is

Overal zit elektronica in en dat wordt alleen nog maar meer. Sridhar zegt: “Als we gebruik blijven maken van traditionele printplaten, zal de hoeveelheid elektronisch afval explosief toenemen. In 2033 zou het gewicht van al het elektronische afval over de hele wereld dan gelijk kunnen zijn aan het gewicht van een miljoen Afrikaanse olifanten. Dat is waanzin. Wij willen een andere toekomst. Door ervoor te zorgen printplaten volledig recyclebaar en herbruikbaar zijn.”