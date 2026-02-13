TOMRA presenteert tijdens EuroShop 2026 de nieuwste generatie emballage-automaten en recyclingconcepten. Op de grootste retailvakbeurs ter wereld toont TOMRA nieuwe oplossingen voor de inname van drankverpakkingen: van de doorontwikkeling van bestaande producten tot volledig nieuwe concepten. EuroShop vindt plaats van 22 tot en met 26 februari in Düsseldorf. TOMRA is te vinden in hal 7A, stand B07.

“TOMRA hanteert een gebruikersgerichte benadering bij het ontwerp van statiegeldoplossingen. Daarbij kijken we niet alleen naar de recycle-ervaring van consumenten, maar ook naar die van retailers die onze automaten plaatsen,” legt Marius Fraurud, EVP & Head of TOMRA Collection, uit. “Statiegeldinname heeft een bewezen effect voor winkels, hun klanten en onze gezamenlijke weg naar een wereld zonder afval. We hebben met veel enthousiasme samengewerkt met onze retailklanten om onze nieuwste productgeneratie — die op EuroShop te zien is — te ontwikkelen. Zo kunnen we veranderende klantbehoeften beter voorspellen en beantwoorden, en klanten ondersteunen bij het aanpassen aan een veranderende markt.”

Concept voor vernieuwde TOMRA R1 en voor uitbreiding naar glasinname

Tijdens EuroShop is een vroeg concept van een vernieuwde TOMRA R1 te zien. Dit is TOMRA’s ‘multi-feed’-statiegeldautomaat met hoge capaciteit en snelheid, waarmee consumenten hele zakken met drankverpakkingen tegelijk kunnen inleveren in plaats van één voor één. Retailers zien na installatie van een ‘multi-feed’-automaat gemiddeld 33% meer gebruikerssessies en 86% meer ingeleverde drankverpakkingen. Met de make-over van de TOMRA R1 is de ronde invoeropening vervangen door een nieuwe voorzijde met een nieuw invoersysteem, in lijn met de uitstraling van de nieuwste TOMRA R2 en TOMRA T100 modellen. De brede, goed toegankelijke invoer maakt het inleveren nog sneller en intuïtiever, terwijl een moderne gebruikersinterface duidelijke instructies geeft. Deze verbeteringen zijn bedoeld om consumenten een comfortabele recycle-ervaring te bieden en retailers te helpen hun operationele efficiëntie te vergroten.

TOMRA toont daarnaast het SoftSlide-concept, bedoeld om bestaande statiegeldinstallaties uit te breiden zodat ook glazen flessen kunnen worden ingeleverd. Daarmee speelt het in op de groeiende vraag naar systemen voor herbruikbare drankverpakkingen en op de opname van herbruikbare verpakkingen in de Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR). Met dit concept laat TOMRA zien hoe flexibel de systemen zijn en hoe ze achteraf kunnen worden aangepast aan veranderende recyclebehoeften, terwijl de winkeloperatie soepel en gestroomlijnd blijft verlopen.

Met deze twee vroege concepten wil TOMRA tijdens EuroShop feedback en inzichten van klanten verzamelen om de definitieve versie verder te ontwikkelen.

Nieuwe producten maken beursdebuut

TOMRA lanceert op EuroShop zijn volgende generatie statiegeldautomaat: de TOMRA T100, de nieuwste innovatie voor ‘single-feed’-inname van drankverpakkingen. De TOMRA T100 bouwt voort op het succes van de TOMRA T9 en heeft een vernieuwd design dat inspeelt op de wens van retailers om hun retourpunt in de winkel aantrekkelijker te maken en gebruikers een toonaangevende ervaring te bieden die bezoekers aantrekt en klantloyaliteit versterkt.

Daarnaast maakt de TOMRA T100 gebruik van zorgvuldig gekozen materialen en anti-corrosiecoatings voor een langere levensduur, evenals energiebesparende functies zoals dimmen en slaapstand wanneer de automaat niet in gebruik is. Om consumenten te begeleiden, beschikt de automaat over lichtsignalen boven de invoeropening en duidelijke, eenvoudig te volgen instructies op een helder display. Dankzij het modulaire ontwerp kan de TOMRA T100 in verschillende configuraties zowel drankverpakkingen als kratten accepteren, waardoor hij eenvoudig te upgraden is en voorbereid is op toekomstige recyclingwetgeving.

De TOMRA S2 Rugged Plus wordt gelanceerd na het succes van de TOMRA S1 Rugged, TOMRA’s eerste statiegeldautomaat die specifiek is ontworpen voor buitengebruik, zodat retailers geen kostbare winkelruimte binnen hoeven op te offeren. Als reactie op klantvragen en veranderende regelgeving zoals de PPWR biedt de TOMRA S2 Rugged Plus meer opslagcapaciteit en flexibiliteit voor retailers. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen retailers een SoftDrop-module toevoegen voor het innemen van herbruikbare glazen flessen, of een extra module voor opslag. De TOMRA S2 Rugged Plus is ontwikkeld voor gebruik onder alle weersomstandigheden en gemaakt van robuuste materialen. Het scherm met hoge zichtbaarheid blijft goed leesbaar, zelfs in direct zonlicht.

Ook de vernieuwde TOMRA R2 maakt zijn debuut en is daarmee TOMRA’s eerste ‘multi-feed’-automaat die ook glazen flessen accepteert. Deze functie voor zorgvuldige glasverwerking is ontwikkeld op verzoek van regio’s waar glas onder de statiegeldregelgeving valt, zodat consumenten al hun verpakkingen op één plek kunnen inleveren. Zodra de automaat glas herkent, verlaagt hij automatisch de snelheid om het voorzichtiger te verwerken. Nieuw is bovendien de cleaning assist-module — een primeur binnen het TOMRA-assortiment. Deze sproeit periodiek water op belangrijke interne onderdelen, zodat vloeistof en vuil zich minder ophopen. Daardoor blijven de prestaties stabiel, blijft de automaat langer schoon en is minder handmatige reiniging nodig, wat medewerkers tijd bespaart.

Daarnaast toont TOMRA de nieuwe digitale tools TOMRA BinoQ en TOMRA BinoQ Assist. BinoQ biedt beheerders inzicht en tools om hun automatenpark te optimaliseren, downtime te verminderen en efficiënter te plannen over meerdere locaties. BinoQ Assist ondersteunt operationeel personeel op locatie met real-time-monitoring en slimme meldingen, zodat direct kan worden gehandeld of vooruit kan worden gepland. Als doorontwikkeling van de bestaande Notify+Assist-tool biedt BinoQ Assist een vereenvoudigde gebruikerservaring, uitgebreide notificatiefuncties en aanvullende mogelijkheden. Samen bieden deze oplossingen managementinzichten en ondersteunen zij medewerkers bij dagelijkse werkzaamheden.

“Bij TOMRA geloven we dat de beste innovaties beginnen met luisteren. Elk product dat we op EuroShop presenteren, is het resultaat van nauwe samenwerking met onze retailpartners,” aldus Marius Fraurud. “Onze nieuwste oplossingen zijn niet alleen ontworpen om te voldoen aan de operationele behoeften van retailers, maar ook om consumenten een soepele en aantrekkelijke recyclingervaring te bieden. We zijn er trots op een partner te zijn waarop retailers kunnen vertrouwen in een snel veranderende markt.”