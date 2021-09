Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) introduceert Sustainable Fashion Calculator

Op de openingsdag (23 september) van de Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) lanceert de organisatie, die zich voor het achtste achtereenvolgende jaar inzet voor een duurzamere modesector, de Sustainable Fashion Calculator voor consumenten. Deze calculator heeft als doel te laten zien hoe ieder individu kan bijdragen aan het verduurzamen van de mode-industrie. Je kunt de test doen via www.movingfashionforward.dsfw.nl

Ondanks dat 57% van de Nederlanders aangeeft het belangrijk te vinden dat een kledingstuk verantwoord geproduceerd is, weet tweederde niet hoe ze duurzame kleding kunnen kopen en waar ze dan op moeten letten. Om deze reden heeft DSFW in samenwerking met Make Sense, communicatiebureau voor positieve impact, deze calculator ontwikkeld. Met deze test kan iedereen met weinig moeite achterhalen hoe duurzaam zijn of haar kledingkeuzes zijn. Daarbij leren ze hoe ze duurzamere keuzes kunnen maken. Ze leren hoe je met kleine aanpassingen een enorm verschil kunt maken en kunnen bijdragen aan het verkleinen van de impact op mens en milieu.

“De laatste decennia domineert ‘fast fashion’ de mode-industrie. Collecties volgen elkaar razendsnel op. De trends van de catwalk zijn voor iedereen verkrijgbaar voor lage prijzen. We dragen een kledingstuk gemiddeld nog maar 8 keer en gooien per jaar gemiddeld 40 kledingstukken weg. Kleding heeft zijn waarde verloren. Consumenten hebben een belangrijk aandeel in het verminderen van kledingverspilling en kunnen kleding weer zijn waarde teruggeven”, aldus Cecile Scheele, oprichtster DSFW.

Ondanks dat inmiddels bekend is hoe vervuilend onze kleding is, en door de lage prijzen productiemedewerkers enorm onder druk staan, realiseren wij ons nog nauwelijks dat wij als consument een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het verduurzamen van deze branche. Alleen met z’n allen, merken/retailers en consumenten, kunnen we deze misstanden laten verdwijnen.

Scheele: “We willen wel, maar weten niet hoe. Om deze reden hebben we deze calculator ontwikkeld. Met deze test kun je bekijken hoe duurzaam jouw keuzes zijn in de verschillende stadia van je aankoop en gebruik: de zoekfase, de aankoopfase, de gebruiksfase en de afdankfase. We hebben als doel om mensen bewust te maken van de impact van hun keuzes, en hen vooral ook te helpen om bewustere keuzes te maken. Naast je score ontvang je ook tips voor verbetering. Vaak zorgen kleine gedragsveranderingen al voor een enorme vermindering van impact. De komende jaren zullen we de test regelmatig updaten en verder uitdiepen, om zo consumenten de mogelijkheid te geven hun aandeel te nemen in de transitie naar een duurzame kledingindustrie.

Sinds 2014 vindt ieder jaar in oktober de Dutch Sustainable Fashion Week plaats. Tijdens deze week presenteert dit Fashion evenement duurzame innovatie, young & established designers en ready-to-wear fashion aan een groot publiek van meer dan 1000.000 consumenten, bedrijven, retailers, scholen en organisaties. De duurzame ontwikkeling is voor een groot deel afhankelijk van de marktvraag. Retailers en fabrikanten spelen hier pas op in op het moment dat het verwacht wordt door hun klanten, en deze klanten hen erop gaan afrekenen. Met dit initiatief proberen we door een ‘push effect’ de markt in beweging te zetten naar duurzamere keuzes.

Tijdens deze week maken we de duurzame merken in de winkelstraten extra zichtbaar. Verspreid over verschillende gemeenten en locaties in Nederland en in samenwerking met diverse scholen, modezaken en instanties faciliteert de DSFW onder andere festiviteiten, catwalkshows, lezingen, winkelroutes, workshops, tentoonstellingen, en debatten door heel het land. Maar ook een meet & greet waarin we nieuwe technische innovaties introduceren aan commerciële bedrijven.

DSFW onderscheidt zich van andere Fashion Weeks door zich volledig te concentreren op duurzaamheid en innovatie. De aandacht gaat uit naar (veelal jonge,) innovatieve koplopers die in samenwerking met circa 500 modezaken tijdens deze week uitgelicht worden. DSFW is een initiatief zonder winstoogmerk, en is volledig ontwikkeld vanuit het idee om duurzame mode binnen een afgebakende periode landelijk in de schijnwerpers te zetten