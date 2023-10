Gister opende Dutch Sustainable Fashion Week met een rondetafelgesprek voor modeondernemers in Amsterdam en een evenement voor consumenten in Rotterdam. Tot en met 11 oktober zijn er nog tal van evenementen in Amsterdam, Den Bosch, Enschede, Groningen, Haarlem, Utrecht en Rotterdam, waarbij niet de laatste trends en collecties centraal staan, maar de oproep tot duurzame verandering van de mode-industrie en hoe we met onze kleding omgaan.

Gisterochtend trapte DSFW af in Amsterdam met een stevig ontbijt én gesprek over hoe we de winkelstraat kunnen verduurzamen en beter kunnen samenwerken. Aan tafel zaten onder meer duurzame retailers als BrandMission, grote merken als BESTSELLER, vastgoedpartijen en de gemeente Amsterdam. Er waren in totaal zo’n zestig aanwezigen.

Een belangrijk signaal wat gister werd afgegeven, is dat binnen de duurzame mode nog steeds veel wordt geëxperimenteerd. Denk hierbij aan separate collecties gemaakt van duurzame materialen en pop-up concepten, terwijl oplossingen structureel zouden moeten zijn. Maar zowel concrete en structurele oplossingen, als wel duurzame moderetailers meer zichtbaarheid geven onder het grote publiek, blijken nog steeds lastig realiseerbaar. Ondernemers lopen vaak tegen beperkingen aan binnen het huidige systeem. Zo zijn de huren van winkelpanden in het centrum veelal te hoog voor duurzame modeconcepten. En ook welwillende vastgoedeigenaren kunnen binnen de huidige markt niet zomaar de huur van hun pand verlagen. Eén van de concrete oplossingen die wel gemakkelijk uit te voeren zou moeten zijn, is dat duurzame moderetailers op gebied van marketing meer zouden kunnen samenwerken. Om op die manier hun zichtbaarheid te vergroten. Ondanks dat er de afgelopen tien jaar stappen zijn gezet op vlak van verduurzaming, blijkt uit het rondetafelgesprek dat er ook nog veel moet gebeuren.

Aftrap campagne ‘Na 30x nog steeds stijlvol’

In Rotterdam stond het thema van DSFW en de gelijknamige campagne centraal: ‘Na 30x nog steeds stijlvol’. Met dit thema wil DSFW aanmoedigen kleding vaker, langer en met meer plezier te dragen. Om mensen met deze boodschap te inspireren, was de campagne kick-off tijdens de DSFW-opening in OX. Space. Er was een panel talk ‘Stop met fast fashion. Start met stylen’ met duurzame stijlcoaches Chiara Spruit, Mirjam Hamming en Victorien van Duuren. Er kwamen praktische tips voorbij, zoals dat niet alleen pasvorm en kleur grotendeels bepalen hoe een outfit staat, maar ook het materiaal van de kleding. Let dus op de stof van kleding die je draagt en hoe je stoffen combineert, zo was de boodschap van Hamming. Spruit vertelde dat je in één outfit gemakkelijk alle mogelijke combinaties qua kleur en prints kan maken, zolang je maar staat voor wat je draagt en dit durft uit te stralen. Zij ziet dat veel van haar vrouwelijke klanten vaak bescheiden of zelfs onzeker zijn over de kleding die ze dragen.

Vooraf aan de panel talk gaven stijlcoaches Spruit, Hamming, van Duuren en Janneke Cloosterman, duurzame (mode) influencers Gabrielle Koster, Maartje Bregman, Michelle Amo, en groen model Cherisa Schouten stijladvies. Met de hashtag #30KeerDragen zullen zij samen 30 dagen lang, t/m 3 november, met blogs en via Instagram stijltips en -adviezen delen én laten zien hoe je deze kan toepassen op je eigen garderobe.

Modestoet van de Bijenkorf naar OX. Space

De openingsdag van DSFW sloot in Rotterdam af met ‘The Runway Crashers’. Om 17:00 liepen 15 modellen in ontwerpen van de Rotterdamse couturier Rosalie Key van de Bijenkorf naar OX. Space. Met borden met teksten als Resist, Reject en Reuse, werd aandacht gevraagd voor de vervuilende kant van de mode-industrie. Al lopend haakten er steeds meer mensen aan. Met de modellen voorop, liep een zwerm van mensen OX. Space binnen. In OX. Space aan de Lijnbaan 150 in Rotterdam, staat t/m 11 oktober een pop-up store met duurzame modemerken, kledingruil-initiatief The Swapshop, een textielinstallatie van COSH! en meer.

Foto: V.l.n.r. stijlcoaches Chiara Spruit, Victorien van Duuren en Mirjam Hamming. Rechts Nanette Hogervorst (moderator). Fotografie: Joanne de Lijster