Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) dit jaar met name in het teken van circulaire mode en recycling

Van 5 t/m 14 oktober vindt de vijfde editie plaats van de Dutch Sustainable Fashion Week. Deze editie staat in het teken van circulaire mode, duurzaamheid en innovatie.

De mode-industrie is na de olie-industrie de meest vervuilende industrie: in Nederland alleen wordt jaarlijks 235 miljoen kilo textiel weggegooid, de textielindustrie is verantwoordelijk voor 25% van het pesticidegebruik, 10 procent van de CO2-uitstoot en 20% van de industriële watervervuiling.

We kopen met zijn allen een grote hoeveelheid kleding. Inmiddels zo’n 100 miljard kledingstukken per jaar. En die kledingstukken gebruiken we de helft minder lang dan 15 jaar geleden, met enorme afvalbergen tot gevolg. Een groot probleem dat mede door de fast fashion industrie is ontstaan.

De aard van circulaire mode is milieuvriendelijk. Kleding is ontworpen om zo lang mogelijk mee te gaan met weinig tot geen afval. Het is gemaakt met minimale middelen en milieuvriendelijke materialen. Wanneer de eigenaar klaar is met het product, kan het opnieuw worden gebruikt of worden gerecycled tot een nieuw product om het door de samenleving te laten stromen.

Cécile Scheele, founder DSFW: “het moderitme dat in de afgelopen decennia enorm versneld is, fast fashion ketens brengen iedere zes weken een nieuwe collectie uit, zorgt voor een flinke druk op de grondstoffen, producenten en het milieu. Omdat deze cyclus niet makkelijk te doorbreken is, is het toe te juichen dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden van hergebruik aan het einde van de keten.”

“Circulaire mode is nog in een experimentele fase en er zijn nog een hoop uitdagingen die hierin genomen moeten worden, maar de ontwikkelingen zijn enorm. Dit brengen we onder de aandacht tijdens de DSFW. Tijdens de Sustainable Fashion Week laten ontwerpers hun plannen en ideeën voor een duurzame, circulaire mode-industrie zien.”

Mogelijkheden om de modebranche duurzaam en circulair te maken zitten met name in het design, maar ook het langer gebruiken van een kledingstuk, inzamelen en sorteren van oude kleding en het verwerken tot nieuwe garens. Om in de toekomst bestaansrecht te behouden binnen de mode- industrie, zullen bedrijven het ‘take-make-dispose-model’ moeten vervangen voor een model waarin kleding haar waarde blijft behouden en van meet af aan wordt ontworpen om nooit als afval te eindigen. In feite is het uitgangspunt de levensduur van textiel te verlengen. Daar kunnen modebedrijven wat aan doen met hun design en keuze voor kwaliteit.

Merken en retailbedrijven zullen hun visies, strategieën, toeleveringsketens en praktische procedures moeten heroverwegen. Nu wordt in de designfase door nog niet of nauwelijks rekening gehouden met mogelijkheden voor recycling na het afdanken van de kleding, aldus Scheele.

Ontwerpen voor de circulaire industrie vereist een ontwerpaanpak, waarbij materialen vanaf het begin zijn ontworpen met een recyclemogelijkheid. Binnen het ontwerpproces wordt dan rekening gehouden met afvalreductie, duurzaamheid, gemak van reparatie, hergebruik en vezel- vezelrecycling.

De meeste kleding bestaan tegenwoordig uit een mix van verschillende materialen, wat een grote uitdaging vormt voor de recyclingindustrie. Om de verschillende materialen in een product met succes terug te winnen, hebben we niet alleen mechanische en chemische processen voor materiaalscheiding nodig, maar ook effectieve verzamelsystemen en sorteerfaciliteiten.

Door duurzame creativiteit, -innovatie en de industrie met elkaar te verbinden stimuleert de organisatie de duurzame, circulaire ontwikkelingen in deze branche. Daarnaast creëren zij bewustwording omtrent de herkomst van kleding en inspireren zij consumenten, young designers, retailers en de ‘next generation’ in het maken van duurzame keuzes.

De openingsavond van de Dutch Sustainable Fashion Week op donderdag 4 oktober bestaat uit een Fashion show van designer Mo Benchellal i.s.m. het Ministerie van Defensie. Benchellal ontwikkelt van oude defensie uniformen een haute couture collectie die getoond zal worden op het Marineterrein te Amsterdam.

Defensie is namens de Rijksoverheid een enorme aanjager en stimulator voor marktpartijen als het gaat over hergebruik, recycling en design for recycling op het gebied van kleding & textiel. Namens de Rijksoverheid koopt Defensie bedrijfskleding in, waarbij daar waar de markt het kan, een minimale hoeveelheid gerecycled post consumer textiel als grondstof in het product wordt gevraagd. Er dient daarbij wel aan de gevraagde kwaliteit te worden voldaan. Goede voorbeelden zijn inmiddels: handdoeken, overalls, polo’s en schoonmaakschorten. Bovendien leggen zij hun focus op hergebruik van hun eigen kleding en op het aanbieden van niet her te gebruiken kleding als gesorteerde waardevolle grondstoffen aan de markt.

Gedurende de week vinden er nog andere shows plaats, waaronder de Dutch Design Show, Green Fashion Talent Award en de Talking Trash show door designerduo Trinhbecx. Deze laatste staat in het teken van designs gemaakt van materialen afkomstig van o.a. gerecycled huis-, tuin- en keukenafval.

De organisatie gelooft dat het veranderen van de mode-industrie alleen mogelijk is als de consumenten veranderen. Naast de innovaties in de industrie worden consumenten in deze week dan ook tastbare handvatten gegeven om actie te ondernemen.

Consumenten kunnen veel doen door bewuster te kopen, anders te wassen, kleding langer te dragen, te repareren en het textiel na het afdanken gescheiden in te leveren. Tijdens de DSFW zijn er 20 winkelroutes in heel Nederland uitgestippeld waarmee inzichtelijk gemaakt wordt waar duurzame mode verkrijgbaar is. Deze kleding wordt specifiek uitgelicht in deze winkels om consumenten inzicht te geven in wat, waarom en hoe dit duurzaam is.

Daarnaast zijn er verschillende pop-up repaircafés en de eerste circulaire pop-up store in Tilburg, om kleding een langer leven te geven.

Ook het wassen en drogen vraagt veel van het milieu door het verbruik van veel energie en water. Zo heeft de organisatie dit jaar een samenwerking met AEG. Deze wasmachineproducent heeft een care-label geïntroduceerd, omdat we 90% van onze kledingstukken lang voordat het nodig is weggooien, en we blijven vasthouden aan het gebruik van verouderde wasvoorschriften uit de jaren ’50. Dit moet volgens hen veranderen. Zij werken samen met een groot aantal opkomende designers en kledingproducenten, die onze passie voor innovatie in de modesector delen. Samen met hen testen zij kledingstukken van de designers met behulp van moderne wasapparatuur in hun O&O- lab en weerleggen de bestaande wasvoorschriften.

Het volledige programma bestaande uit het officiële showprogramma en het activiteitenprogramma staat weergegeven op www.dsfw.nl