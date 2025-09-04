Door heel Nederland vindt van maandag 29 september tot en met vrijdag 3 oktober de Dutch Green Building Week (DGBW) 2025 plaats. Dit jaar viert het landelijke evenement voor duurzaam bouwen en ontwikkelen het 15-jarig jubileum met onder andere een centraal congres op 30 september. Deze mijlpaal markeert een inspirerend moment om vastberaden te blijven werken aan een duurzame toekomst. Met het thema ‘Weet waarom’ roept initiatiefnemer Dutch Green Building Council (DGBC) de bouw- en vastgoedsector dan ook op om koersvast te blijven in hun duurzame ambities.

DGBW is een jaarlijks terugkerend initiatief van DGBC. Hiermee biedt de stichting een podium aan koplopers op het gebied van verschillende thema’s waar DGBC zich op focust, zoals Paris Proof, circulariteit, klimaatadaptatie, sociale duurzaamheid, Europees beleid, biodiversiteit en BREEAM-NL. In de afgelopen 15 jaar is de week uitgegroeid tot een landelijke happening. DGBC-partners en andere organisaties uit de sector haken erop in, om de relevantie van duurzaamheid in de gebouwde omgeving te versterken.

Interactieve workshops en kennissessies

De boodschap van DGBW 2025 is helder: houd vast aan de groene stip op de horizon. “Ondanks mondiale onzekerheden is het belangrijk om duurzame keuzes te blijven maken. Juist nu is het cruciaal om focus te houden,” aldus Brigit Gerritse, algemeen directeur van DGBC.

Daarom doen organisaties door het hele land mee met DGBW 2025 om bezoekers te inspireren met interactieve workshops en (online) kennissessies. Daarbij duiken ze uiteenlopende onderwerpen, van gemeentelijke verduurzaming en wijkwinkelcentra, tot de toekomst van wonen, energie en duurzaamheid in de keramische industrie. Hiermee delen zij kennis over onderwerpen die gelinkt zijn aan de DGBC-thema’s rondom de toekomstbestendige gebouwde omgeving.

Centraal congres met sprekers van formaat

Op dinsdag 30 september organiseert DGBC het centrale Congres Dutch Green Building Week in het Media Plaza van de Jaarbeurs Utrecht. Onder toeziend oog van gastgemeente Utrecht presenteert DGBC daar een inspirerend programma met sprekers van formaat.

Keynote spreker Jessica den Outer, internationaal milieujurist, oprichter Stichting Rechten van de Natuur, richt zich op de cruciale rol van de natuur als stakeholder in innovatieve en toekomstbestendige besluitvorming. Keynote spreker Marjolijn Haasnoot, professor ‘Klimaatadaptatie in delta’s en kustgebieden’ aan de ‌Universiteit Utrecht en lid van de ‌Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR), gaat in op het recente rapport van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) dat benadrukt dat investeringen in woningen, industrie en infrastructuur beter moeten inspelen op de langetermijngevolgen van klimaatverandering en wat dit betekent voor marktpartijen.

Tijdens het plenaire gedeelte van het congres vindt ook een panelgesprek plaats, getiteld ‘Gebiedsontwikkeling tussen ambitie en realiteit: hoe vinden gemeente en markt elkaar?’. ‌‌Bas Meijs (directeur gebiedsontwikkeling bij de ‌Gemeente Utrecht), ‌Onno Dwars (CEO van ‌Ballast Nedam Development) en Helma Born (algemeen directeur BPD in Nederland) gaan in op de vraag hoe ruimte, geld, en uiteraard de doelen van Parijs bij elkaar komen in gebiedsontwikkeling.

Naast het plenaire gedeelte van het programma biedt het congres interactieve break-out sessies waarin experts uit de markt, wetenschap, overheid en DGBC hun inzichten delen. Denk daarbij aan panelgesprekken, presentaties en discussies over de enorme woningbouwopgave, de volgende stappen naar een circulaire economie en het omgaan met Europese richtlijnen zoals de Energy Performance of Buildings Directive IV (EPBD IV).

Voor deelnemers is het congres de ideale plek om kennis te delen, nieuwe inzichten op te doen en waardevolle gesprekken te voeren. Bovendien is er volop gelegenheid voor informele ontmoetingen en het leggen van waardevolle verbindingen. Deze kennis en samenwerking zorgt voor de gewenste versnelling van de transitie naar een toekomstbestendige gebouwde omgeving.

