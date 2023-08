De Nederlandse start-up BOXO is gestart met een abonnementsservice voor herbruikbare verzendverpakkingen. Dankzij deze innovatieve dienst hoeven webshops geen dozen meer te kopen maar versturen ze voor een vast bedrag per maand hun orders in herbruikbare Boxobags. Het abonnement is beschikbaar vanaf €1,50 per verpakking per maand.

Ergernis wegwerpdozen

Uit onderzoek van Thuiswinkel.org blijkt dat de huidige verpakkingsmaterialen en de hoeveelheid lucht in pakketjes een grote ergernis is van consumenten. BOXO biedt webshops met de Boxobag een alternatief. Deze herbruikbare verzendverpakkingen zijn speciaal ontworpen om minder lucht te versturen en verkrijgbaar in verschillende maten.

Ook eigenaresse Elisa Jansen van LENA The Fashion Library, maakt naar volle tevredenheid gebruik van Boxobags: ‘Herbruikbare verzendverpakkingen sluiten perfect aan bij onze duurzame missie. We versturen nu sinds een jaar onze kleding in Boxobags en krijgen vaak positieve reacties terug van klanten.

Okke de Jonge startte BOXO als studentondernemer vanuit ergernis over volle papiercontainers vol eenmalig gebruikte dozen. Inmiddels werkt BOXO met een team van specialisten aan oplossingen voor de groeiende berg afval door E-commerce bestellingen. Naast het voorkomen van afval ziet oprichter de Jonge van BOXO concurrentievoordeel voor webshops dankzij herbruikbare verzendverpakkingen: ‘Webshops kunnen zich echt onderscheiden met verzending in herbruikbare verpakkingen. Boxobags zijn hét herbruikbare alternatief voor single use verpakkingen om schoon, droog en veilig webshopbestellingen te verzenden.’

Boxobags worden door sociale werkplaatsen in Nederland gemaakt van gebruikte big bags. Dankzij dit slijtvaste materiaal kunnen de verpakkingen tot wel 500 keer gebruikt worden. De CO2 besparing is enorm ten opzichte van het energie-intensieve recyclingproces van wegwerpdozen.

De norm in Nederland

Volgens de Europese Verpakkingswet moet vanaf 2030 10% van de (non-food) e-commerce verpakkingen herbruikbaar zijn. De missie van BOXO is om herbruikbare verzendverpakkingen de norm te maken in Nederland.

Na tweeënhalf jaar ontwikkelen, testen en vele feedbackrondes met webhops, software-, fulfillmentbedrijven en pakketbezorgers betreedt BOXO nu de E-commerce markt met een abonnementsdienst voor verzendverpakkingen. Deze dienst is geschikt voor zendingen in gesloten logistieke ketens zoals verhuur, interne of lokale zendingen, voorspelde retouren en click & collect. BOXO blijft eigenaar van de verpakking en neemt deze terug voor onderhoud en hergebruik. Naast het abonnement start BOXO in 2024 met een verpakkingsdienst als een service met statiegeld voor B2C orders.