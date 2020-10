DS Smith lanceert nieuwe duurzaamheidsstrategie – ‘Now and Next’

DS Smith, de toonaangevende en FTSE 100 genoteerde leverancier van duurzame verpakkingen, heeft deze week zijn nieuwe duurzaamheidsvisie en -strategie gelanceerd, Now and Next, waarin ambitieuze verbintenissen en doelstellingen voor de komende tien jaar uitgestippeld worden.

Door zijn innovatieve tweefasige Now and Next-aanpak zal DS Smith zich blijven richten op de transitie naar een circulaire economie. Dit doet het concern door samen te werken met klanten, lokale gemeenschappen, overheden en belanghebbenden om zo materialen niet verloren te laten gaan, afval te reduceren door slim design en herbruikbaarheid van natuurlijke bronnen te stimuleren. Het zal zich blijven richten op CO₂-reductie, het beschermen van de biodiversiteit en het verminderen van het waterverbruik.

Miles Roberts, Group CEO van DS Smith: “Terwijl we reageren op de veranderende wereld waarin we leven, is het van cruciaal belang dat we circulariteit tot de kern van ons bedrijf blijven maken. Onze nieuwe strategie stelt ons in staat om verder te gaan dan alleen het hebben van een sterk circulair bedrijfsmodel om meer circulaire oplossingen te bieden voor onze klanten en de bredere samenleving – door probleemplastics te vervangen, koolstof uit de supply chain te halen en innovatieve recyclingoplossingen te bieden.”

De strategie omvat vier belangrijke pijlers, naast een onveranderde inzet om de CO₂-uitstoot met 30% te verminderen ten opzichte van 2015 en zorg te dragen voor de bossen en de biodiversiteit, waar ze ook actief is. De belangrijkste onderdelen van de strategie zullen duurzame groei bij DS Smith stimuleren door middel van zijn ambitieuze doelstellingen:

De cirkel sluiten door slim design – Tegen 2023 produceert DS Smith 100% herbruikbare of recyclebare verpakkingen en is het doel dat tegen 2030 al zijn verpakkingen gerecycleerd of hergebruikt worden

Natuurlijke hulpbronnen beschermen door zoveel mogelijk uit elke vezel te halen – Tegen 2025 optimaliseert men het gebruik van vezels voor individuele supply chains in 100% van de nieuwe verpakkingsoplossingen. Men streeft ernaar om tegen 2030 elke vezel voor elke supply chain te optimaliseren

Afval en vervuiling terugdringen met behulp van circulaire oplossingen – Tegen 2025 haalt DS Smith 1 miljard stuks probleemplastic uit de supermarktschappen, 250.000 vrachtwagens van de weg en werkt het samen met partners aan oplossingen voor ‘moeilijk recycleerbare’ verpakkingen. Ondertussen streeft men er naar om tegen 2030 verpakkingen en recycling te gebruiken om een circulaire economie mogelijk te maken, door probleemplastic te vervangen, koolstofemissie door klanten terug te dringen en verpakkingsafval van consumenten te elimineren.

Mensen de middelen geven om de overstap naar een circulaire economie te maken – Tegen 2025 zal het 100% van zijn mensen betrekken bij de circulaire economie en tegen 2030 betrekt het verpakkingsbedrijf 5 miljoen mensen bij de circulaire economie en een circulaire levensstijl.

Wouter van Tol, Head of Sustainability, Community and Government Affairs gaf commentaar: “Now and Next positioneert DS Smith in de voorhoede van de verpakkingsindustrie en stelt een duidelijke routekaart op om directe uitdagingen aan te pakken, terwijl het ook werkt aan de behoeften van de volgende generatie door oplossingen te creëren die zijn afgestemd op de principes van de circulaire economie. Door een ‘whole system approach’ te volgen, hebben we een enorme kans om aanzienlijke vooruitgang te boeken met betrekking tot onze verantwoordelijkheden op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur.”

Na aantoonbare vooruitgang ten opzichte van de negen duurzaamheidsdoelstellingen voor de lange termijn, is de Now and Next Sustainability Strategy geïntroduceerd als onderdeel van een strategische evaluatie en visie om de meest toonaangevende leverancier van duurzame verpakkingen te worden. In het afgelopen jaar heeft DS Smith een aantal mijlpalen op het gebied van duurzaamheid bereikt, waaronder een emissiereductie van 11% in 2019 in vergelijking met 2015 op een like-for-like basis en betrokkenheid bij gemeenschapsprogramma’s met alle vestigingen met meer dan 50 medewerkers.

Als internationaal verpakkingsbedrijf produceerde het meer dan 17 miljard dozen in het financiële boekjaar 2019/20 en als Europa’s grootste karton- en papierrecycler verwerkt het 6 miljoen ton papier per jaar, waardoor het een netto positieve recycler is. DS Smith is een van de slechts 16 strategische partners van de Ellen MacArthur Foundation – dé erkende wereldwijde autoriteit op het gebied van circulaire economie.

Meer achtergrondinformatie en hoe deze doelen verwezenlijkt zullen worden is terug te vinden in de uitgebreide brochure welke te downloaden is via www.dssmith.com/duurzaamheid