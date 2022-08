DS Smith heeft grote stappen gezet in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen vanuit de Now and Next Sustainability Strategy. Op de meeste terreinen is flinke vooruitgang geboekt, o.a. door het gebruik van circulair materiaal, innovatieve verpakkingsoplossingen, het verminderen van uitstoot en investeringen in duurzame projecten. Dankzij deze inspanningen loopt het bedrijf nu vooruit op haar eigen planning. Dit blijkt uit het jaarlijkse duurzaamheidsverslag van het bedrijf.

100% van de verpakkingen die DS Smith produceert is nu herbruikbaar of recyclebaar, in lijn met het streven om gehele circulaire strategieën te ontwikkelen: van ontwerp tot productie en levering tot recycling. Het bedrijf wil samen met partners oplossingen vinden voor moeilijk te recyclen plastic, om in 2025 één miljard stuks problematisch plastic uit de schappen van de supermarkten te halen. In de afgelopen twee jaar hebben zij al meer dan 313 miljoen stuks probleemplastic vervangen. Hieronder vallen 1.000 nieuwe innovaties die het bedrijf samen met klanten heeft ontwikkeld om alledaags plastic te vervangen door alternatieve oplossingen, zoals kant-en-klaarmaaltijdbakjes, plastic fruit- en groentebakjes en plastic sixpackringen.

Daarnaast heeft DS Smith 100 biodiversiteitsprojecten gefinancierd vanuit de DS Smith Charitable Foundation, om lokale natuurgebieden in Europa en Noord-Amerika te beschermen en verbeteren, zoals boomplantprojecten en wilde bloemenweiden, waardoor het bedrijf de eigen doelstelling voor 2025 nu al behaald heeft. Zo ondersteunt DS Smith in Nederland vanuit deze doelstelling het herstel van biodiversiteit van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Het bedrijf heeft daarnaast flinke stappen gezet om haar CO2 uitstoot te verminderen. Sinds 2015 is de CO2-uitstoot per ton productie met 29% omlaag gebracht. Het doel is om in 2030 46% CO2-uitstoot te verminderen in scope 1, 2 en 3 ten opzichte van 2019 en om in 2050 helemaal CO2 neutraal te zijn. Het verlagen van hun uitstoot doet het bedrijf voornamelijk door over te schakelen van aardgas op brandstoffen met een lage of zero uitstoot, zoals biogas en biomassa, en hernieuwbare energie.

Wouter van Tol, Head of Sustainability, Community and Government Affairs van DS Smith: “Ik ben erg trots dat we zo goed op weg zijn met het behalen van onze ambitieuze doelstellingen, zowel als het gaat om de verpakkingsoplossingen die we voor onze klanten leveren als ons eigen productieproces. Duurzaamheid zit echt verankerd in ons DNA en ons Duurzaamheidsverslag 2022 laat zien dat het niet bij ambities blijft maar dat we elk jaar concrete vooruitgang boeken, samen met onze klanten. We hebben nog een lange weg te gaan naar net-zero emissie, maar ik ben optimistisch: we zetten duurzaamheid centraal in alles wat we doen, waardoor we in staat zijn onze milieu impact te verminderen en tegelijkertijd innovatieve ontwerpoplossingen te leveren voor onze klanten. ”

Now and Next Strategy

Duurzaamheid is het hart van het businessmodel van DS Smith en vormt de basis van haar doelstelling ‘Redefining Packaging for a Changing World’. De Now and Next duurzaamheidsstrategie focust niet alleen op de duurzaamheidsuitdagingen waar we momenteel mee te maken hebben, maar ook op die uitdagingen die een impact zullen hebben op toekomstige generaties. Dit doet het bedrijf door het sluiten van de cirkel door slim design; door natuurlijke hulpbronnen te beschermen door zoveel mogelijk uit elke vezel te halen; afval en vervuiling terug te dringen met behulp van circulaire oplossingen en door mensen de middelen te geven om de overstap naar een circulaire economie te maken.