DS Smith heeft in samenwerking met enkele van de meest iconische FMCG-merken ter wereld meer dan één miljard stukken plastic geëlimineerd, zestien maanden voorafgaand aan zijn doelstelling voor 2025. Dit markeert een belangrijke mijlpaal op het gebied van duurzaamheid voor de toonaangevende wereldwijde leverancier van duurzame verpakkingen.

Tot en met mei 2024 heeft DS Smith meer dan 1,2 miljard stuks plastic gereduceerd in zijn internationale markten en daarmee het doel 16 maanden voor de deadline overtroffen. Het bedrijf had als doel om alle primaire of secundaire plastic verpakkingen te verminderen of volledig te verwijderen uit de verpakking van klanten, dankzij de oplossing van DS Smith.

Now & Next Sustainability Strategy van DS Smith

Dit succes is te danken aan een programma voor het reduceren van plastic en het reductieprograma, dat in 2020 werd opgezet als onderdeel van de Now & Next Sustainability Strategy van DS Smith. Deze strategie strekt zich uit over alle DS Smith-operaties in 34 landen in Europa en Noord-Amerika, met als gezamenlijk circulair doel om afval te verminderen en materialen langer in gebruik te houden.

Circular Design Principles

Belangrijk voor het behalen van het doel van 1 miljard en een fundamenteel onderdeel van het ontwerpproces bij DS Smith, zijn de Circular Design Principles en Circular Design Metrics van DS Smith, die in samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation zijn ontwikkeld. Elk van bijna 800 ontwerpers van DS Smith is getraind in Circular Design Principles en kan de duurzaamheid van een verpakkingsoplossing beoordelen op gebieden zoals gerecycled materiaal en recyclebaarheid, indicatieve schatting van CO2-uitstoot en het beoordelen in samenwerking met klanten van overmaat aan afvalniveaus en supply chain parameters.

DS Smith heeft de Circular Design Metrics – een primeur in de industrie – geïmplementeerd in verschillende sectoren, waaronder retail, voedsel en dranken, auto-onderdelen en industriële apparaten.

Philip Bautil, Managing Director, DS Smith Benelux: “Toen we onze Now and Next duurzaamheidsstrategie vaststelden, wilden we doelstellingen opnemen die niet alleen binnen maar ook buiten DS Smith milieuveranderingen teweeg zouden brengen. Door te innoveren en onze klanten te helpen kunststoffen te vervangen of te verminderen, komen we tegemoet aan de maatschappelijke roep om plasticvervuiling te verminderen en groeien we onze partnerschappen met klanten. Ik ben ontzettend trots op ieder lid van het DS Smith-team dat heeft bijgedragen aan het bereiken van dit doel, en dat zelfs een jaar eerder dan gepland. Maar dit is slechts het begin. We hebben nog veel meer mogelijkheden om positieve impact te maken door onze klanten en gemeenschappen te ondersteunen bij hun duurzaamheidsdoelstellingen, en we zijn zeer gedreven door deze missie.”

DS Smith Research & Development (R&D) en Innovation Centre

De overgang naar een circulaire economie kan alleen worden bereikt door innovatie en technologie, die een kritische factor vormen voor duurzame verandering. Slechts enkele maanden geleden lanceerde DS Smith zijn wereldwijde Research & Development (R&D) en Innovation Centre, ‘R8’. Deze faciliteit is bedoeld om onderzoek te leiden op het gebied van productie, met maximale aandacht voor de groeiende vraag naar duurzame verpakkingen en de benodigde innovatie om deze te leveren. Het bedrijf kondigde eerder al een R&D- en innovatiepakket ter waarde van £100 miljoen aan om zijn werk in de circulaire economie te versnellen.

Een reeks nieuwe en innovatieve vezel gebaseerde ontwerpen heeft het mogelijk gemaakt om het doel van 1 miljard plastic reductie te halen.

Enkele belangrijke hoogtepunten zijn:

· Lift Up: Ontwikkeld in samenwerking met Coca-Cola, vervangt Lift Up plastic krimpfolies die worden gebruikt voor multi-pack flessen door een volledig recyclebare kartonnen handgreep op basis van karton.1

· RoundWrap: Een innovatief alternatief voor traditionele flessenverpakkingen in de drankindustrie. RoundWrap is een recyclebare oplossing die is ontworpen om beschadiging te voorkomen.

· Punnets voor groente en fruit. Deze producten vervangen conventionele plastic wegwerp plastic bakjes voor fruit en groenten door een vezelgebaseerde recyclebare oplossing.