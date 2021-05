DS Smith lanceert Circular Design Metrics om merkfabrikanten duurzamere verpakkingsbeslissingen te kunnen laten nemen

DS Smith komt met een nieuwe mijlpaal in haar streven om voorop te lopen in de transitie naar de Circulaire Economie. De duurzame verpakkingsgigant heeft Circular Design Metrics ontwikkeld, een primeur in de sector waarmee afnemers de circulariteit van hun verpakkingen kunnen beoordelen. Het initiatief geeft bedrijven inzicht in de milieu impact van hun verpakkingskeuzes. Via het gezamenlijke ontwerpproces kunnen klanten de milieuprestaties van verschillende oplossingen vergelijken om zo meer circulaire verpakkingen te creëren.

De Circular Design Metrics zijn een logisch gevolg van de Circular Design Principles, welke DS Smith vorig jaar lanceerde. DS Smith zal de nieuwe metrics stapsgewijs implementeren in komende maanden, om later dit jaar klanten te betrekken in het nieuwe verpakkingsontwerpproces.

Stefano Rossi, Packaging CEO bij DS Smith: “Het is nog nooit zo belangrijk geweest voor bedrijven om hun impact op het milieu te beheren. Wij willen de schoonheid van de circulaire economie laten zien en verpakkende bedrijven expliciet laten begrijpen wat hun verpakkingskeuzes betekenen voor dat model. Onze nieuwe Circular Design Metrics zijn een doorbraak om milieuprestaties te kunnen stimuleren op het gebied van verpakkingen. We zijn enthousiast om onze expertise te gebruiken om bedrijven, groot en klein, te helpen op hun reis om circular-ready te worden.”

Circular Design Metrics is een nieuw baanbrekend instrument dat het mogelijk maakt om de prestaties van een verpakkingsontwerp te zien en te vergelijken aan de hand van een reeks indicatoren, zoals onder andere recyclebaarheid, hernieuwbare inhoud en de optimalisatie van de supply chain. De metrics omvatten acht verschillende indicatoren die een duidelijke indicatie geven van de circulariteitsprestaties en helpen bij het identificeren van gebieden die potentie voor verbetering hebben. De tool is een primeur in zijn soort voor merken die duurzaamheidsprestaties via hun verpakkingen willen stimuleren.

Eerder lanceerde DS Smith haar Circular Design Principles voor verpakkingen in samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation. De principes zijn ontwikkeld om bedrijven te helpen afval en vervuiling te voorkomen, producten en materialen in gebruik te houden en natuurlijke systemen te regenereren. Nu, een jaar later, heeft het bedrijf zijn 700 verpakkingsontwerpers opgeleid om de Circular Design Principles toe te passen in het verpakkingsontwerpproces. Met de toevoeging van de nieuwe Circular Design Metrics wordt het mogelijk om de impact van elke ontwerpbeslissing te beoordelen, en klanten te helpen de beste circulaire verpakkingsoplossingen te creëren.

Joe Iles, Circular Design Lead bij de Ellen MacArthur Foundation: “De ontwerpfase heeft een enorme invloed op hoe producten, inclusief verpakkingen, worden geproduceerd, gebruikt en wat er na gebruik mee gebeurt. De Circular Design Metrics van DS Smith zijn een belangrijke mijlpaal om de transitie naar een circulaire economie te helpen stimuleren. Als strategisch partner heeft DS Smith de mogelijkheid om veranderingen te versnellen door zijn omvangrijke designnetwerk te mobiliseren en zijn klanten te beïnvloeden, waarvan vele multinationale merkfabrikanten zijn. En bovendien zal het bedrijf ook veel andere bedrijven en ontwerpers wereldwijd inspireren.”

De aankondiging bouwt voort op de voortdurende betrokkenheid van het bedrijf om duurzaamheid voorop te stellen, aangezien het innovatieve verpakkingsoplossingen blijft ontwikkelen die zorgen voor 100% recycleerbaarheid of hergebruik, waarbij elke vezel wordt geoptimaliseerd en alternatieven voor probleemplastics worden geboden.

