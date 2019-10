DS Smith exporteert succesvolle formule voor het recyclen van wegwerpkoffiebekers naar Nederland

Vandaag kondigt DS Smith, Europa’s grootste recycler van papier en karton, aan dat het zijn programma voor het recyclen van wegwerpkoffiebekers naar Nederland uitbreidt via papierfabriek De Hoop Mill in Eerbeek. Na het recente succes van een pilot in deze fabriek, moet de introductie van deze aanpak ervoor zorgen dat de 4,5 miljard wegwerpkoffiebekers, die momenteel door koffieliefhebbers in de Benelux jaarlijks worden gebruikt, niet op de stort of verbrandingsplaats belanden. Deze geplande uitbreiding sluit aan op dezelfde succesvolle aanpak voor recycling, die DS Smith in 2018 introduceerde in de Kemsley Paper Mill in Sittingbourne, Kent.

Dankzij de inspanningen van DS Smith en andere bedrijven in de branche is de recycling van wegwerpkoffiebekers de afgelopen twee jaar[1] toegenomen van 1 op de 400 naar 1 op de 25 bekers in het Verenigd Koninkrijk. Europa is de grootste markt voor koffiedrinkers ter wereld en vormt 30% van de wereldwijde koffiemarkt. Nederland staat op de vijfde plaats in de wereldranglijst voor koffieconsumptie en biedt daarom interessante kansen om het aantal wegwerpkoffiebekers op de stort significant terug te dringen.

Miles Roberts, CEO van de DS Smith-groep vertelt: “We zijn een continent met veel koffieliefhebbers, dus moeten we samenwerken om ervoor te zorgen dat we het milieu niet negatief beïnvloeden en dat de wegwerpkoffiebekers niet op de stort belanden. We zijn er trots op dat we onze succesvolle formule over het continent kunnen uitbreiden. Toch hebben we hulp nodig: onze grootste uitdaging is dat we deze wegwerpbekers

moeten inzamelen. We roepen regeringen op om nauw met ons samen te werken om het probleem van de aanvoer op te lossen en ervoor te zorgen dat consumenten weten dat ze hun wegwerpkoffiebekers in aparte bakken kwijt kunnen, zodat deze bekers niet alleen in theorie, maar daadwerkelijk worden gerecycled.”

Bij de eerste proef bij De Hoop Mill in Nederland werkte DS Smith, Europa’s grootste recycler van papier en karton, samen met de inzamelingspartner Renewi om meer dan 100.000 wegwerpkoffiebekers te recyclen. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen om verscheidene proefprojecten nog voor het einde van dit jaar te lanceren.

Antwoord op uitdagingen in recyclen van wegwerpkoffiebekers

Voordat DS Smith zich inzette om dit probleem aan te pakken en zijn standaardaanpak verder uit te bouwen, vormden gebruikte wegwerpkoffiebekers een grote uitdaging voor de papierfabrikanten. Dit was deels te wijten aan de plastic laag op de binnenkant van de bekers. Koffiedrinkers zijn zich vaak nog niet bewust van het feit dat wegwerpkoffiebekers ook plastic bevatten en dat deze bekers moeilijk te recyclen zijn.

DS Smith heeft veertien papierfabrieken in heel Europa, wat betekent dat de organisatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problematiek omtrent wegwerpkoffiebekertjes in Nederland en andere Europese landen. Het recyclen van gebruikte wegwerpkoffiebekertjes is slechts één voorbeeld van de betrokkenheid van DS Smith bij een circulair bedrijfsmodel. Zijn gedifferentieerde, toonaangevende positie in de bedrijfstak als netto-recycler stelt de Groep in staat om proactief te werken aan het terugwinnen en recyclen van waardevolle stoffen. Met de steun van overheden en consumenten, is het mogelijk om ervoor te zorgen dat Europeanen zonder zorgen van hun koffie kunnen blijven genieten.

