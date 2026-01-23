De B ​​Corp-certificering erkent het tienjarige leiderschap van Formula E in het gebruik van sport als een krachtige motor voor positieve verandering, het genereren van bedrijfsgroei, een betekenisvolle impact op de samenleving en daadwerkelijke vooruitgang voor de planeet. Door deze status te behalen, bekrachtigt de serie haar missie om ‘vooruitgang spannend te maken’, waarmee ze een sportindustrie uitdaagt die traditioneel spektakel boven maatschappelijke impact stelt.

Het behalen van de B Corp-status is een gedurfde intentieverklaring, waarmee Formula E een nieuwe wereldwijde standaard zet voor wat moderne sport kan zijn.

Cruciaal voor de B Corp-certificering van Formula E waren de sterke sociale en milieunormen tijdens de races, de betekenisvolle bijdragen aan lokale gemeenschappen via gerichte maatschappelijke impactprogramma’s, de beste praktijken op het gebied van welzijn van werknemers en de toewijding van het bedrijf aan transparantie en verantwoording.

Als lid van de wereldwijde B Corp-gemeenschap staat de serie trots naast toonaangevende merken en doelgerichte organisaties, waaronder Patagonia, Ben & Jerry’s en Allbirds, die verenigd zijn in een gedeelde missie om duurzame bedrijfspraktijken te versnellen en collectieve impact op grote schaal te realiseren.

Formula E deed de aankondiging tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, na de recente wereldwijde lancering van de GEN4 – de meest geavanceerde auto in de geschiedenis van de volledig elektrische raceklasse – met een 100% recyclebare constructie en 20% gerecyclede materialen, die volgend seizoen zijn racedebuut zal maken. De GEN4 is ontworpen om te racen met snelheden van 320 km/u en bewijst dat duurzame techniek geen afbreuk hoeft te doen aan topsnelheid.

Jeff Dodds, CEO van Formula E, zei: “We wilden ons niet aansluiten bij een club; we wilden de regels doorbreken van wat een wereldwijde sport mag zijn. De B Corp-certificering is het bewijs dat we gedreven worden door een andere energie, een energie waarin topprestaties en een wereldveranderende missie hand in hand gaan.

De meeste mensen zien duurzaamheid als een seminar of een vinkje in de directiekamer; wij zien het gebeuren bij 320 km/u in een bocht in je stad.” Of het nu gaat om het ontwikkelen van duurzame vliegtuigbrandstof of het ontwerpen van een 100% recyclebare raceauto, we zijn hier om de wereld te laten zien dat vooruitgang niet alleen noodzakelijk is, maar ook een diepgewortelde behoefte. Dit is geen mijlpaal om te vieren door stil te staan; het is een vrijbrief om nóg sneller te gaan.”

Julia Pallé, VP Sustainability van Formula E, zei: “Het behalen van de B Corp-certificering is een krachtige erkenning dat elektrisch racen meer kan doen dan inspireren; het kan daadwerkelijke, meetbare verandering teweegbrengen. Formula E heeft zich altijd gericht op impact – niet alleen op beloftes aan goede doelen of CO2-reductie – maar investeert in hernieuwbare energie en werkt direct samen met lokale gemeenschappen in elke stad waar we racen.

“Door lid te worden van de B Corp-gemeenschap zullen we samenwerken, elkaar uitdagen en onze impact in de sport en de industrie vergroten.”

Chris Turner, CEO van B Lab UK, zei: “De toetreding van Formula E tot de B Corp-gemeenschap is een spannende mijlpaal voor de hele sportindustrie en laat tegelijkertijd het groeiende momentum en de wereldwijde reikwijdte van de B Corp-beweging zien. Het leiderschap van Formula E in de sector en de inzet om betekenisvolle verandering te bewerkstelligen, erkennen dat succes en maatschappelijk doel elkaar nooit hebben hoeven uitsluiten en dat een positieve impact mogelijk is voor bedrijven in elke sector en van elke omvang.

“Formula E, dat nu aan zijn twaalfde seizoen begint, presenteert zijn grootste en meest ambitieuze kalender tot nu toe, met 17 races op 11 locaties. De kalender is ontworpen met duurzaamheid als kernprincipe en groepeert races per continent om de transportafstanden aanzienlijk te verkleinen en de CO₂-uitstoot te verminderen. Dit bewijst dat wereldwijde schaal en milieuleiderschap hand in hand kunnen gaan.

” “Formule E is opgericht om klimaatverandering tegen te gaan door de acceptatie van elektrische voertuigen te versnellen en de overgang naar koolstofarme mobiliteit te bespoedigen. Het fungeert als een proeftuin voor innovatieve technologieën op het gebied van elektrische voertuigen en ondersteunt de kennisoverdracht naar de productie-industrie. Formule E was wereldwijd de eerste sport die de Net Zero Pathway-certificering van de British Standards Institution (BSI) behaalde, de eerste sport die wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vaststelde en heeft zijn Scope 1- en Scope 2-emissies sinds 2019 met 55% verminderd.”