De organisatie van de Shopping Awards heeft vandaag bekend gemaakt dat Bever, Decathlon en Vattenfall de genomineerden zijn voor de vakprijs DS Smith Sustainability Award 2026. Na een zorgvuldige beoordeling van alle ingezonden cases heeft de vakjury deze shortlist samengesteld.

Duurzaamheid binnen e-commerce blijft een uitdagend thema. Daarom hecht de Stichting Shopping Awards grote waarde aan het uitreiken van de DS Smith Sustainability Award – de award voor de beste case waarmee je bijdraagt aan een duurzamere e-commercewereld.

De drie genomineerden presenteren hun case in maart a.s. voor de vakjury met een Q&A en op basis daarvan wordt de winnaar bepaald. Deze wordt bekend gemaakt tijdens het Shopping Awards Gala op donderdag 2 april 2026 bij Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee.

Over de DS Smith Sustainability Award

De DS Smith Sustainability Award is een beloning voor grootste verbeterslag op het gebied van duurzaamheid die een bedrijf het afgelopen jaar heeft gemaakt.

In een duurzame en circulaire economie zal de rol van de retailer veranderen. De markt neemt volop stappen om te werken aan een duurzaam en eerlijk model. De DS Smith Sustainability Award is een beloning voor het bedrijf dat op dit gebied een bijzondere prestatie heeft geleverd. De award beoogt de winnaar een stimulans te geven en de markt te stimuleren om goed voorbeeld te volgen.

Een inzending kan op allerlei gebieden betrekking hebben: van logistiek en verpakkingen tot duurzaam productaanbod en circulariteit.

In 2025 is de DS Smith Sustainability Award voor de derde keer uitgereikt.

Vakjury

De vakjury bestaat dit jaar uit: