Marktleider op het gebied van duurzame verpakkingen, DS Smith, kondigde vandaag een samenwerking aan met leverancier van verpakkingsmachines en -systemen Krones om ECO Carrier te creëren, een op vezels gebaseerd alternatief voor krimpfolie voor PET-multipackflessen.

ECO Carrier kan worden toegepast met behulp van het Krones mechanisatie systeem voor haar LitePac Top range, die duurzame verpakkingsoplossingen toepast op PET flessen. Het systeem maakt gebruik van golfkarton clips om PET flessen bij elkaar te houden en is met name geschikt voor flessen van 1L tot 1,5L, in een multipack van 2×2 of 3×2. Tijdens de drinktec vakbeurs in München van 12 – 16 september is de ECO Carrier voor het eerst gepresenteerd.

Marc Chiron, Sales, Marketing & Innovation Director Packaging bij DS Smith, zegt hierover: “Onze klanten en consumenten vragen om duurzamere oplossingen ter vervanging van probleemplastic, die tegelijkertijd naadloos in hun productielijnen kunnen worden geïntegreerd.”

“Door onze samenwerking met Krones kunnen we onze klanten helpen hun plasticgebruik te verminderen, de recyclebaarheid te vergroten en over te stappen op de circulaire economie door volledig recyclebare op vezel gebaseerde alternatieven te bieden via een eenvoudig te implementeren oplossing.”

Wolfgang Huber, Hoofd Order Center en Assemblage Verpakkingstechnologie bij Krones: “Onze samenwerking met DS Smith staat voor onze gedeelde duurzaamheidsambities, die erop gericht zijn producten te leveren die aansluiten bij het toenemende verlangen van consumenten naar een klimaat- en milieuvriendelijke levensstijl.

“Als totaalleverancier met klanten in alle uithoeken van de wereld beschikken wij over de expertise, de technologieën en het bereik om een substantiële bijdrage te leveren aan de complexe duurzaamheidsuitdagingen van vandaag en morgen door gebruik te maken van hoogwaardige en geavanceerde verpakkingsmachines van Krones.”

Naadloos te integreren met productielijnen en consumentenmerken

De Variopac Pro®-oplossing van Krones is zo ontworpen dat deze naadloos kan worden geïntegreerd in de productielijn van de klant, voor minimale verstoring en maximale efficiëntie. De eerste proeven in het veld hebben aangetoond dat de ECO Carrier-toepassing volledig aansluit op de Krones Variopac Pro® en de prestatie-eisen van de productielijn kan bijbenen.

ECO Carrier is ook volledig aanpasbaar, zodat merken hun eigen merk op de kartonnen flessendrager en de papieren band kunnen aanbrengen.

Voordelen voor de duurzaamheid

ECO Carrier biedt aanzienlijke milieuvoordelen die verder gaan dan het vervangen van plastic. Ontworpen volgens de innovatieve Circular Design Metrics van DS Smith, kan ECO Carrier de CO2-voetafdruk met 71% verlagen in vergelijking met plastic krimpfolie, is het 100% recyclebaar, 100% hernieuwbaar en 100% ‘Planet Safe