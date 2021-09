Droomstart voor Utrechtse startup Oatplus

Oatplus is een Utrechtse startup en speler op de koffie- en vendingmarkt en produceert namelijk havermelkingrediënten op poederbasis voor de koffie-industrie. Ingrediënten die duurzaam zijn, maar ook nog eens super lekker. Door te kiezen voor plantaardig, wil Oatplus de volgende vier kernfactoren positief beïnvloeden: milieu, gezondheid, dierenwelzijn en het wereldvoedselprobleem. Oatplus verkoopt niet rechtstreeks aan eindgebruikers, maar doet dit via bestaande koffieleveranciers. Sindskort heeft Oatplus haar eerste grote samenwerking met een koffieleverancier te pakken. Met het Brabantse bedrijf MAAS International B.V. (hierna MAAS) maakt Oatplus, koud twee maanden na de start van het bedrijf, een vliegende start.

Oatplus verkoopt de volgende drie producten :

1. Cappuccino Topping

2. Hot Chocolate Mix

3. Whitener

Alle producten zijn vegan, lactose- en glutenvrij. De cappuccino en whitener poeders worden verkocht in zakken van 750 gram; de hot chocolate mix wordt verkocht in een zak van 1000 gram.

Marco Woudstra, mede-eigenaar van Oatplus: “De overeenkomst met een grote speler als MAAS toont aan dat de koffiemarkt klaar is voor een grote verandering: plantaardige melkpoeders in koffie- en vendingautomaten. In ons geval poeders op basis van haver, in plaats van op basis van koemelk.”

De timing van de introductie van Oatplus pakt goed uit. Woudstra vervolgt: “De aarde krijgt het op dit moment steeds moeilijker. Dit zie je al aan de hoeveelheid duurzame onderwerpen die besproken worden in onder andere de politiek, op commerciële zenders en op straat. Het gebruik van onze producten veroorzaakt onder andere een aanzienlijke vermindering van CO2 uitstoot en minder gebruik van water en grond, zaken die erg actueel zijn en moeten bijdragen aan het behoud van onze aarde.”

Een gouden combinatie

Voor MAAS zijn de producten een schot in de roos, daar waar het bedrijf koploper in duurzaamheid is volgens MVO Nederland. Daarnaast is MAAS absoluut marktleider binnen het hoger- en universitair onderwijs. In deze sector, evenals sectoren als overheid en zorg, wordt er momenteel ook hard gewerkt aan verduurzaming.

Wouter Fijnaut (CEO) en George Schoof (Sales Director) van MAAS: ”Oatplus biedt een typisch product waar de markt op zit te wachten: de vegan markt groeit als kool op dit moment en deze trend zien we niet snel veranderen. MAAS kiest voor een Private Label concept met Oatplus door de smaak, het mondgevoel en de stabiliteit van schuim. Een cappuccino van deze havermelk is nog lekker ook!”