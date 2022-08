Nu de zomervakantie er bijna op zit zijn de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar in volle gang. Daar hoort in het hedendaagse onderwijs een goed werkende laptop of tablet bij. Uit onderzoek van online marktplaats refurbed blijkt dat 74,1% van de scholieren en studenten bij het kopen van een laptop of tablet kiest voor een nieuw apparaat. Daarnaast koopt bijna 60% van de ouders de laptop of tablet nieuw voor hun kinderen. Dat terwijl er momenteel duurzamere en goedkopere alternatieven zijn.

Gemiste kans

Ondanks dat studenten en scholieren vaak voorop lopen in protesten voor een beter milieu, besluit driekwart van de ondervraagden uit die categorie hun laptop of tablet nieuw te kopen. Oude exemplaren worden vaak weggegooid: elektronisch afval zorgde al in 2019 al voor maar liefst 53,6 miljoen ton e-waste. Kilian Kaminski, een van de oprichters van refurbed, spreekt van een gemiste kans: “Op de een of andere manier is de huidige opvatting dat een nieuwe laptop altijd de beste keuze is. Die gedachte willen we graag structureel veranderen door de consument te informeren over het aanschaffen van een refurbished apparaat. Een refurbished apparaat werkt immers als een nieuw product, is net zo betrouwbaar en vaak ook nog goedkoper. Daarnaast kunnen jongeren hierdoor bijdragen aan een beter milieu.”

Het reviseren van oude elektronica biedt een oplossing voor e-waste en het uitputten van grondstoffen, omdat apparaten zo een langere levensduur hebben en veel onderdelen hergebruikt kunnen worden.

Bron: refurbed

Educatie voor de volgende generatie

Het onderzoek laat ook zien dat 60% van de ondervraagde ouders bij aankoop van een laptop of tablet voor hun kinderen kiest voor een nieuw apparaat. Dat percentage is dus lager dan bij studenten en scholieren, maar toch ligt ook hier een kans om het fundament te leggen voor een duurzamere toekomst. Kaminski: “Door niet alles nieuw te kopen kunnen we onze kinderen al op jonge leeftijd meegeven dat we producten moeten hergebruiken en zuinig moeten zijn met grondstoffen.”