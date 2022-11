Ruim de helft van de Nederlanders van 16 jaar of ouder gaf in 2022 aan hun oude mobieltjes thuis te bewaren, ruim 10 procent levert ze in voor recycling. Ook oude laptops en tablets verdwijnen vaak naar zolder of in een la. Bij het aanschaffen van nieuwe smartphones of andere (mobiele) apparaten letten kopers eerder op snelheid, geheugencapaciteit en prijs dan op duurzaamheid of milieu. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers van het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen 2022.

ICT-gebruik van huishoudens en personen 2022 is een enquête-onderzoek dat het CBS jaarlijks van april tot juli houdt. In 2022 namen 5 800 mensen van 16 jaar of ouder hieraan deel. Van de deelnemers aan de enquête die een apparaat (smartphone, laptop, tablet of pc) hebben of hebben gehad, gaf 55 procent aan oude mobieltjes of smartphones thuis te bewaren. Bijna een kwart heeft het oude apparaat verkocht of weggegeven en 13 procent leverde het in voor recycling. Oude mobieltjes bij het afval gooien deed 2 procent. Ook oude laptops of tablets worden vaak thuis bewaard; ongeveer 40 procent gaf aan dat in 2022 gedaan te hebben.

Oude pc’s het vaakst ingeleverd voor recycling

Met grotere apparaten zoals oude pc’s gaat men op een andere manier om. Deze worden vaker aangeboden voor recycling; 36 procent deed dat in 2022. Minder dan een kwart (23 procent) bewaart ze thuis en 18 procent verkoopt ze of geeft ze weg.

65-plussers recyclen het vaakst

In 2022 gaf 22 procent van de 65-plussers aan hun oude mobieltjes ingeleverd te hebben voor recycling, tegen 11 procent van de mensen jonger dan 65 jaar. 65-minners verkopen of geven hun oude mobieltjes vaker weg (26 procent, tegen 15 procent van de 65-plussers).

Technische prestaties en prijs bij aanschaf belangrijker dan duurzaamheid

Grofweg 60 á 70 procent let bij de aanschaf van een nieuw apparaat vooral op de snelheid en geheugencapaciteit. Ongeveer de helft vindt de prijs het belangrijkst. Duurzaamheidsoverwegingen spelen bij de aanschaf een ondergeschikte rol. Ongeveer 10 procent kijkt naar het energieverbruik, 5 procent let op de milieuvriendelijkheid van het nieuwe apparaat.

Een terugneemservice waarbij de verkoper het verouderde apparaat gratis inneemt of korting of extra garantie aanbiedt bij een volgende aankoop is voor 2 procent van doorslaggevend belang bij de aanschaf van een nieuw apparaat.

9 op 10 16-plussers hebben een smartphone

Op het moment van het onderzoek had 91 procent van de enquêtedeelnemers een smartphone. Ruim 70 procent heeft een laptop en ruim de helft een tablet. Een minderheid, ruim 30 procent, heeft een pc. Zo’n 8 procent van de mensen van 16 jaar of ouder had geen smartphone, tablet, laptop of pc.