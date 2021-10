Drie ondernemers gaan circulaire kleurstoffen ontwikkelen voor de textielbranche

Textielverf is een van de grootste oorzaken van vervuiling in de kledingindustrie. Een oplossing hiervoor wordt vaak gezocht in verf gemaakt uit groenten, zoals bieten. Die zijn echter hard nodig als voeding voor mensen. Startup Fabulous Fungi heeft daar een oplossing voor ontwikkeld: verf van schimmels die geproduceerd worden op reststromen en mooie felle kleuren geven. Het bedrijf gaat de komende twee jaar samenwerken met duurzaam kledingmerk Iron Roots en Bio-aNAlytiX van Biezen in het Lab van BlueCity in Rotterdam. Dit circulaire ketenproject wordt deels gefinancierd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Fabriek voor productie van primaire kleuren

“De selectie schimmels moet ervoor zorgen dat we de primaire kleuren als pigment kunnen produceren. Vervolgens gaan we flink veel testen om kleurvastheid en helderheid op diverse stoffen te onderzoeken, voordat we keuzes maken welke stoffen en producten we kunnen maken voor de eerste verkoop” aldus oprichter Ilse Kremer. Met 30 jaar ervaring in het werken met schimmels onder industriële omstandigheden zal Nick van Biezen Fabulous Fungi ondersteunen in het BlueCity Lab. Het maken van de kleding en testen van marketing en verkoop gebeurt in samenwerking met Iron Roots, een kledingmerk voor duurzame sportkleding. . De experimenten die deze groep gaat doen vinden plaats in het biolab van BlueCity in Rotterdam, in voormalig Tropicana. Na deze twee jaar van onderzoek en experimenten weten de ondernemers welke kleuren de schimmels kunnen maken en hoe ze toe te passen in producten. De ambitie van het consortium is om over vijf jaar een pilotfabriek te openen in regio Rotterdam

Genomineerd voor de ASN Wereldprijs 2021

Fabulous Fungi is een van de 30 genomineerden van de ASN Wereldprijs 2021, een belangrijke springplank voor startende sociale en circulaire bedrijven. Kremer hoopt op 10 november in de finale te staan en wordt door een kring van experts geholpen in aanloop naar de finale met het aanscherpen van haar strategie en presentatie. Sinds Kremer haar afstudeerwerk publiceerde op de Dutch Design Week en in de landelijke media is het snel gegaan. Van alle kanten wordt ze benaderd met de vraag of ze al stoffen kan leveren en of ze hulp kan gebruiken. Experts op het gebied van vermarkten en toepassen van natuurlijke pigmenten zijn zeker welkom om mee te denken komende tijd. De startup verwacht eind volgend jaar aan de slag te gaan met de voorverkoop van producten en het jaar erna te kunnen gaan samenwerken met investeerders.

Van afstudeeronderzoek naar startup

Schimmels kunnen groeien op diverse substraten, zoals allerlei vezelrijke gewassen (riet, lisdodde, hout), waaruit ze suikers vrijmaken om te kunnen groeien. Uit de eerste prototypes die Fabulous Fungi heeft ontwikkeld als afstudeerproject aan de Willem de Kooning Academie blijkt dat diverse schimmels mooie, felle kleuren kunnen maken. Nick van Biezen, eigenaar bij Bio-aNAlytiX en schimmel expert en Kremer ontmoetten elkaar in BlueCity Lab en besloten te gaan samenwerken om de experimenten te gaan uitvoeren die nodig zijn om van Fabulous Fungi een marktklaar bedrijf te maken. Iron Roots is als launching partner aangesloten bij Fabulous Fungi omdat het kledingmerk in alles wat zij doen zo duurzaam mogelijk willen zijn.

Foto: Jacqueline Fuijkschot