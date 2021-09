Partner



Nu kan de competitie pas écht beginnen, want de top 30 van de ASN Bank Wereldprijs 2021 is bekend! Dit jaar kregen we méér dan 100 aanmeldingen binnen, waarvan er 52 zijn goedgekeurd. Uit de goedgekeurde inzendingen heeft de jury een selectie gemaakt op basis van onder andere duurzame impact, ondernemerschap, originaliteit en haalbaarheid. Ontdek welke 30 ondernemers doorgaan naar de volgende ronde en kans maken op de titel en één van de felbegeerde prijzen!

Klimaatbescherming

Deze ideeën doen mee in de categorie klimaatbescherming.

Evan – Groene roadtrips met omgebouwde volledig elektrische campers.

Greencast – Data-driven klimaatprogramma waarmee bedrijven hun CO2 emissies kunnen reduceren.

MeerDelen – Burgercoöperatie voor schone deelmobiliteit.

Chainable – De circulaire en modulaire keuken voor de zakelijke markt.

Coirwood – Een duurzaam alternatief voor conventionele houten panelen gemaakt van bladsteelvezels.

VanHier – Maakt biomaterialen van natuurlijke reststromen voor interieurbouw, meubels en productontwerp.

Strito Studio – Biedt kleine studio’s aan gemaakt van duurzame bouwmaterialen.

Respyre – Zorgt voor verticale vergroening door bioreceptief beton.

DC Bikes – Bouwt klassieke brommers om van een brandstofmotor naar een elektrische motor.

Becotank – Deze drijvende tank zorgt voor de opslag van energie.

Natuur & Milieu

Deze ideeën doen mee in de categorie natuur & milieu.

CityGard – Het containertuintje met echte planten.

ReefSystems – Modulair bouwsysteem voor maritieme structuren die de biodiversiteit stimuleren.

ORO – Een wolkorrel als plantenvoeding.

NoPalm Ingredients – Een duurzaam, circulair en lokaal alternatief voor palmolie.

Flip The City – Biologische afbreekbare kroostegels die bijdragen aan biodiversiteit in de stad.

Northern Wonder – Koffie van niet-tropische ingrediënten, om ontbossing tegen te gaan.

Veridis – Een nieuwe thermische analyse technologie om op industriële schaal plastic beter te analyseren en identificeren.

Loop Biotech – De eerste levende doodskist die de aarde voedt.

Seenons – Matchmaker van reststromen en afvalverwerkers.

Blade Made – Maakt van afgedankte wieken stedelijk meubilair.

Hoe gaat het nu verder?

Deze 30 ondernemers zullen tijdens een trainingsweek van 27 tot en met 30 september ondergedompeld worden in de wereld van businessmodellen, PR en media. Met een lading (verse) kennis zullen de ondernemers hun businessplan en begroting aanscherpen en deze inleveren op maandag 11 oktober, op basis daarvan beslist de jury welke ondernemingen doorgaan naar de volgende ronde. De top 15 zal een pitchtraining krijgen en deze kennis toepassen tijdens hun pitch voor de jury. Uiteindelijk is het zover: de spetterende finale! Dan wordt eindelijk bekend wie de ASN Bank Wereldprijs 2021 wint.