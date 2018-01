Doughnut Economics: PvdD haalt Kate Raworth naar de Kamer met Plan B voor de economie

Op uitnodiging van de Partij voor de Dieren komt econoom Kate Raworth, schrijfster van de wereldwijde bestseller Doughnut Economics, naar de Tweede Kamer. Raworth zal op 18 juni tijdens een vergadering met Kamerleden uiteenzetten waarom de huidige economie achterhaald zijn en het tijd is voor een krachtig Plan B.

“Vandaag de dag hebben we een economie die moet groeien, ongeacht of we er beter van worden: wat we nodig hebben is een economie waar we beter van worden, ongeacht of die groeit.” – Kate Raworth

Marianne Thieme: “Het is van groot belang dat de Tweede Kamer na gaat denken over alternatieven voor ons huidige economische systeem. Kate Raworth pleit in haar boek voor een planeetbrede visie op de economie, waarin de ecologische grenzen van onze aarde worden gerespecteerd en een samenleving mogelijk is met zorg voor de kwetsbaarsten. Ik weet zeker dat zij de Kamer op een geweldige manier kan inspireren tot het maken van andere keuzes.”

De toespraak van Kate Raworth zal live te volgen zijn via www.tweedekamer.nl

Het boek Doughnut Economics is ook verkrijgbaar in het Nederlands onder de titel Donuteconomie (online te bestellen).