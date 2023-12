Paebbl, het snelst groeiende CO₂-utilisatiebedrijf van Europa, kondigt een grote doorbraak aan. Het bedrijf is erin geslaagd haar koolstofopslagtechnologie razendsnel op te schalen van lab-fase naar pilotproductie. In zes maanden tijd is Paebbl overgegaan van experimenten op laboratoriumschaal naar een volledig operationele batchproductie; een verhonderdvoudiging van de CO₂-verwerkingscapaciteit. Deze prestatie is het resultaat van een jaar lang gestaag bouwen aan een hoogwaardig team ingenieurs, voornamelijk gerekruteerd uit de olie- en gasindustrie.

Substituut voor vervuilende alternatieven

Paebbl zet permanent opgevangen kooldioxide (CO₂) om van gasvorm naar een vaste toestand van carbonaatgebaseerd composiet (CO3), die gebruikt kan worden in een breed scala van industriële toepassingen. Voor elke ton CO₂ die Paebbl opslaat via hun gepatenteerde proces, genereert het tot 2,5 ton silica-verrijkt magnesiumcarbonaat, dat op zijn beurt kan dienen als substituut voor de sterk vervuilende alternatieven. Dit geeft het proces van het bedrijf een “koolstof leverage effect”; elke ton opgeslagen CO₂ helpt verdere emissies te voorkomen in de bebouwde omgeving. De eerste toepassing van het silica-verrijkte mineraalvulmiddel van Paebbl is in beton, waar het product nu al een aanzienlijk deel van het OPC cement kan vervangen.

Talent ontwikkelt milieuvriendelijke oplossing



Deze schaalvergroting heeft tot gevolg dat Paebbl’s milieuvriendelijke oplossingen in een versneld tempo op de markt beschikbaar zal komen. Met deze nieuw ontwikkelde capaciteit is Paebbl nu in staat om op korte termijn haar innovatieve producten te leveren aan de eerste early adopters in de Benelux- en Nordic regio’s. Het succes van deze snelle schaalvergroting kan worden toegeschreven aan het uitzonderlijke talent dat Paebbl het afgelopen jaar heeft verwelkomd, afkomstig uit de olie- en gas-, mijnbouw- en chemische industrieën; deze ervaren professionals brengen een schat aan kennis en vaardigheden in, waardoor Paebbl heeft kunnen realiseren, wat door velen als onmogelijk werd beschouwd.

Rotterdam – een doordachte keuze voor Paebbl’s R&D-centrum



Onderdeel van de strategie van Paebbl om haar snelle groei te realiseren is het opbouwen van teams, daar waar het beste talent te vinden is. Daarom heeft het bedrijf ervoor gekozen om Rotterdam als R&D centrum te selecteren. De stad staat bekend om haar wereldklasse talent op het gebied van proces engineering. Naarmate de wereld overgaat naar een koolstofarme economie, zal talent uit industrieën als de petrochemische steeds essentiëler worden voor de snelle opschaling en implementatie van nieuwe industriële processen. Paebbl’s ingenieurs en operators zijn afkomstig van bedrijven als ExxonMobil, LyondellBasell, TotalEnergies, Shin-Etsu en Union Platinum.

Praktische problemen



Arnold Choi, VP of Engineering bij Paebbl, zegt: “Steeds meer talent uit de traditionele industrie maakt de overstap naar sectoren, die gericht zijn op duurzaamheid. De expertise die voortkomt uit deze grootschalige, kapitaalintensieve, zware industrieën kan kleine, innovatieve start-ups zoals Paebbl helpen bij het oplossen van veel praktische problemen waar het vaak aan expertise ontbreekt. Bij Paebbl delen we een gemeenschappelijke missie en streven we ernaar innovatie te versnellen en een positieve impact op de wereld te maken. En we groeien snel! We verwachten eind volgend jaar het aantal werknemers te verdubbelen, wat natuurlijk zal leiden tot nog meer positieve dynamiek en resultaten. Rond het vierde kwartaal van 2024 streven we ernaar om de productie nog eens 10x te vergroten door onze eerste continue productie-eenheid te lanceren. Daarna zullen we onze groei voortzetten; in 2028 plannen we de lancering van onze eerste commerciële demonstratiefabriek op grote schaal, wat een aanzienlijke capaciteitsverhoging met zich meebrengt. We zijn hierover al in gesprek met investeerders.”

Start-up mentaliteit



De Nederlandse wetenschapper Pol Knops, een van de oprichters van Paebbl, over de bliksemsnelle schaalvergroting: “Door te investeren in ervaren en deskundige ingenieurs, projectmanagers en operators met een sterke staat van dienst in de traditionele industrie, kunnen we nu deze relevante ervaring combineren met een start-up mentaliteit, en daarmee met succes onze schaalvergroting in recordtijd versnellen. Het plan is om onze technologie zodanig snel te ontwikkelen dat we aan de behoeften van zowel de markt als de planeet voldoen; er is dringend behoefte aan alternatieven voor de zwaar uitstotende grondstoffen van vandaag.”

Groene transitie



Paebbl’s oprichters zijn van plan om in 2024 het team verder uit te breiden met gepassioneerde mensen, die graag hun expertise willen inzetten voor een duurzame toekomst. Marta Sjögren, Co-CEO van Paebbl, merkt op: “We zijn enorm trots op wat ons team in zo’n korte tijd heeft bereikt. Hun ervaring uit zeer competitieve sectoren is van onschatbare waarde geweest voor onze snelle groei. We zijn actief op zoek naar meer talent, met name uit de olie- en gas-, mijnbouw- en chemiesectoren, die hun vaardigheden willen toepassen in de groene transitie. Samen streven we ernaar om de manier waarop we permanent kooldioxide opslaan, ingrijpend te vernieuwen, ten gunste van onze planeet”.