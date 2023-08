Het was een behoorlijk indrukwekkend gezicht voor de Nederlandse wetenschapper Pol Knops. Het Nederlands-Scandinavische bedrijf Paebbl, waarvan hij mede-oprichter is, was te zien op een gigantisch billboard op Times Square in New York. Paebbl ontwikkelt een speciale grondstof voor bouwmaterialen die CO2 vasthoudt. Hiermee kreeg het als enige Nederlandse bedrijf een plekje in de Norrsken top 100-lijst van bedrijven die de wereld verbeteren. Norrsken, dat zichzelf ziet als het moderne equivalent van de Nobelprijs, betaalde voor het billboard.

Paebbl gebruikt een gecontroleerd chemisch proces met gesloten kringloop, dat de natuurlijke CO2-mineralisatie versnelt. Dit gebeurt in één uur, terwijl Moeder Natuur hier eeuwen over doet. Het zorgt ervoor dat we straks mogelijk kunnen wonen en werken in gebouwen die CO2 opslaan. Investeerders zien het idee als kansrijk, waardoor er al acht miljoen is opgehaald voor het project.

Over The Impact/100

Jaarlijks stelt Norrsken een lijst samen van ’s werelds meest veelbelovende impactvolle startups. De lijst wordt opgesteld in samenwerking met meer dan 30, door hen beschouwde, meest geloofwaardige impact VC’s en NGO’s ter wereld.

Lees hier meer.