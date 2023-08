Als er één groot bijproduct is van de industrialisatie, dan is het wel koolstofdioxide, waardoor zich momenteel problematische hoeveelheden CO2 in lucht en water bevinden. De afgelopen anderhalf jaar heeft de Nederlands-Scandinavische startup Paebbl gewerkt aan een oplossing die de mineralisatie van koolstofdioxide radicaal versnelt. Wat de planeet eeuwen zou kosten, kan Paebbl in een uur. Aan de basis van dit innovatieve verwerkingsproces ligt maar liefst twintig jaar wetenschappelijk onderzoek. En met een recente investering van €8 miljoen kan het bedrijf doorbouwen naar het uiteindelijke doel: jaarlijks miljoenen tonnen CO2 omzetten in herbruikbaar steenpoeder.

Koolstof-negatief

Het afvangen en permanent opslaan van koolstofdioxide vindt plaats op steeds grotere schaal, maar weinig daarvan wordt hergebruikt. Paebbl houdt zich bezig met wat bekend staat als Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS). Afgevangen koolstof wordt door Paebbl met minimaal energieverbruik gecombineerd met mineralen, wat resulteert in een grondstof die geschikt is voor het maken van bijvoorbeeld papier en beton. Deze versnelde mineralisatie staat garant voor het permanent vastleggen van CO2, terwijl tegelijkertijd een koolstof-negatief materiaal ontstaat. Kortom: twee vliegen in één klap in het koolstofvrij maken van de planeet. Met de nieuwe investering wordt in de onderzoeksfaciliteit in Rotterdam o.a. gewerkt aan een recept voor koolstof-negatief cement.

Investering in de toekomst

Nederlandse wetenschapper Pol Knops, een van de oprichters van Paebbl: “Wij zetten CO2 om van gas naar vaste carbonaten. De aarde profiteert al miljarden jaren van een natuurlijk proces om koolstofdioxide uit de atmosfeer te verwijderen, wij bootsen dat na maar dan wel een flink stuk sneller. Onze mineralisatie versnelt het natuurlijke geologische proces met een factor van meer dan een miljoen. We kunnen dus echt een verschil maken. Wereldwijd wordt jaarlijks vier miljard ton cement gebruikt en dat zorgt voor zo’n 8% van de totale CO2-uitstoot. Als we een deel daarvan kunnen vervangen door Paebbl’s cementeus minerale vulmiddel, wordt een baanbrekend dubbel koolstof-voordeel behaald. Een investering in de toekomst van ons allemaal.”

Foto: van links: Marta Sjogren, Pol Knops en de rest van het Paebbl-team in Rotterdam