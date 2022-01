Domino’s introduceert vegetarisch alternatief voor populaire Pizza Pepperoni

Geen (of minder) vlees eten is sinds vandaag weer iets leuker en makkelijker geworden. Want de beroemde en zeer geliefde Pepperoni pizza van Domino’s is vanaf vandaag ook verkrijgbaar als vegetarische variant. In samenwerking met de Vegetarische Slager is een van de populairste pizza’s (top 3) nu ook verkrijgbaar met vegetarische stukjes Pepperoni onder de naam: Pizza Vegeroni. Naast de Pizza Vegeroni breidt Domino’s het vegetarisch menu verder uit met de Veggi Chicken Supreme en de vegetarische Crunchy Chicken die ook vanaf vandaag verkrijgbaar zijn in alle vestigingen in Nederland.

Minder vlees

Voor wie geen of minder vlees wilt eten is Pizza Vegeroni hét perfecte alternatief, en zelfs te bestellen in een veganistische variant waarbij de kaas wordt vervangen door vegan kaas. Het vegetarische alternatief op de Pizza Pepperoni is ontwikkeld tijdens een intensieve samenwerking tussen de Vegetarische Slager en het team van Domino’s onder leiding van Tyla Robinson, Lead Innovation Chef bij Domino’.

“De Pizza Pepperoni is met zo’n 1,5 miljoen verkopen per jaar één van de populairste pizza’s bij Domino’s. Het was voor ons een logische stap om een vegetarische variant te ontwikkelen. Hiervoor zijn we de keuken ingedoken met De Vegetarische Slager, die echte vleesliefhebbers laat ervaren dat zij niets hoeven te missen. De Vegeroni is heerlijk kruidig van smaak en heeft een stevige bite en is bijna niet te onderscheiden van de vleesvariant. Dat is precies wat we met de Pizza Vegeroni willen: een smaaksensatie die gelijkwaardig is aan onze Pepperoni pizza, maar dan zonder vlees!” – Tyla Robinson, Lead Innovation Chef Domino’s

Ontdek de verschillen

De reden dat veel mensen nog vlees eten, is vanwege de smaak en structuur. Vegeroni is een alternatief dat niet onder doet voor de originele Pepperoni. Op het eerste gezicht zijn er bijna geen verschillen waar te nemen tussen de plakjes Pepperoni en Vegeroni. Toch zijn er wel degelijk verschillen te vinden. Zo zijn de plakjes Vegeroni niet alleen 100% plantbased, maar ook een bron van vezels (5.3 gram per 100 gram) en 58% lager in calorieën in vergelijking met de originele plakjes Pepperoni.