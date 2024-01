Woonaccessoiremerk Doing Goods gaat samenwerken met GoodWeave International om kinderarbeid en dwangarbeid in de tapijtindustrie te bestrijden. Dat maakten de organisaties vandaag, 4 januari 2024, bekend.

Doing Goods is de tweede licentiehouder van GoodWeave in Nederland. De organisatie zet zich via een licentie- en certificeringsprogramma in om kinderarbeid en dwangarbeid te stoppen in toeleveringsketens voor textiel. Als GoodWeave-licentiehouder krijgt Doing Goods een jaarlijkse audit in haar toeleveringsketen voor tapijten in India en er vinden doorlopende inspecties plaats. Het bedrijf sluit zich aan bij ruim 195 import- en retailmerken die wereldwijd GoodWeave-gecertificeerde tapijten en huishoudtextiel verkopen.

Voortrekkersrol van Doing Goods

Alle vloerkleden uit de Tapis Amis-collectie van Doing Goods hebben nu het GoodWeave®-label. De kleden zijn zowel verkrijgbaar bij Doing Goods-retailers als op www.doing-goods.com. Daarnaast gaat Doing Goods zich als licentiehouder hard maken om de markt verder voor te lichten over de noodzaak om uitbuiting van kinderen en werknemers in wereldwijde toeleveringsketens uit te bannen. Dit doet het merk via diverse communicatiekanalen, zoals de website, nieuwsbrief en social media.

“We zijn Doing Goods erg dankbaar dat ze stelling nemen en een leidende rol spelen in deze kwestie. Het werk dat we samendoen, kan als voorbeeld dienen voor andere bedrijven in Nederland en in de rest van de wereld. Vooral nu de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen en soortgelijke wetten in aantocht zijn.” – Jon Jacoby, CEO van GoodWeave International.

“De familie waarmee we in India samenwerken, maakt al generaties lang tapijten. Onze relatie is bijzonder, sterk en gelijkwaardig. Samen hebben we een prettig, schoon en veilig atelier opgebouwd voor de makers. Het werk van GoodWeave sluit hier feilloos op aan: er zorg voor dragen dat tapijten gemaakt worden zonder kinderarbeid en dwangarbeid. We zijn daarom blij met de start van onze samenwerking.” – Aanyoung Yeh, oprichter en creatief directeur van Doing Goods.

Ondersteunen van onderwijsprogramma’s

GoodWeave werkt in Nederland al samen met Cunera Vloerbedekking, Woningtextiel en Meubelen B.V., een bedrijf dat GoodWeave gecertificeerde tapijten in Nederland verkoopt, en met Maison Deux B.V., de allereerste Nederlandse GoodWeave-licentiehouder. Andere bedrijven, zoals het Belgische Ashtari Carpets en het Britse Jacaranda Carpets & Rugs, verkopen ook GoodWeave-gecertificeerde tapijten op de Nederlandse markt.

Met elke verkoop van een tapijt met GoodWeave-label worden onderwijsprogramma’s voor kinderen ondersteund en programma’s die de arbeidsomstandigheden van volwassenen in producentengemeenschappen verbeteren.