De Fashion Pioneers Awards 2025, in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en Fashion United, kondigen met trots de genomineerden aan voor de allereerste editie. Na een inspirerende aanmeldingsfase met visionaire inzendingen uit heel Europa is het moment aangebroken: de genomineerden zijn bekend, en het publieke stemproces is officieel geopend. De winnaars worden gevierd tijdens een speciale award ceremonie op 28 november 2025, gehouden bij Fashion for Good in Amsterdam.

De Fashion Pioneers Awards

Na tien jaar impactvol werk in de duurzame modesector, zijn de Fashion Pioneers Awards door campagnebureau Mumster in het leven geroepen om een bloeiend ecosysteem van vooruitstrevende modepioniers te versterken en ondersteunen. Ontwikkeld in samenwerking met een adviesraad van experts en toonaangevende partners, vieren de awards innovatie, duurzaamheid, circulariteit en sociale vooruitgang binnen de mode-industrie.

Elke categorie is zorgvuldig ontworpen om tastbare waarde te bieden – van zichtbaarheid en mentorschap tot strategische samenwerkingen en financiële ondersteuning – met als doel de volgende generatie veranderaars te versterken.

Social Impact Award – Uitgereikt door de Rabo Foundation

Deze prijs eert een modepionier die creativiteit combineert met sociaal ondernemerschap, en mode inzet als kracht voor inclusieve en duurzame verandering. De genomineerden staan voor eerlijkheid, empowerment en verantwoord innoveren, geheel in lijn met de missie van de Rabo Foundation om gelijke kansen en circulaire vooruitgang te bevorderen.

Genomineerden:

Thami Schweichler – United Repair Centre

Rob van den Dool – Yumeko

Daan Sonnemans & Anabel Poh – Kantamanto Social Club

Sebastiaan Kramer & Sjaak Hullekes – Hul le Kes

Lotje Terra – BORO x Atelier

Amsterdam Circular Changemaker Award – Uitgereikt door de Gemeente Amsterdam

Deze prijs erkent ondernemers gevestigd in Amsterdam die de mode-industrie hervormen met innovatieve circulaire oplossingen die sociale en ecologische uitdagingen aanpakken. De genomineerden vertegenwoordigen de pioniersgeest van Amsterdam en de visie van de stad om wereldwijd leiderschap te tonen in de overgang naar een circulaire economie.

Genomineerden:

Vincent van der Holst & Romy Goedhart – VNYX

Agnes Fox – Mended

Ellen Mensink – Bright Fiber

Luca Kemkes – Kemkes

Douwe de Boer, Eugénie Mulier & Diek Pothoven – MARTAN

Circular Design Award – Uitgereikt door HUGO BOSS voor BOSS THE CHANGE

Deze prijs viert ontwerpers die de toekomst van circulaire mode vormgeven.

De genomineerden zijn geselecteerd vanwege hun visionaire ontwerpen die aansluiten bij de Circular Design-strategie van HUGO BOSS.

Het winnende concept zal samen met het BOSS Creative team worden gerealiseerd – een concrete stap richting een meer circulair modesysteem.

Genomineerden:

Verena Weiss

Pleun Pijnenburg

Coby Laureijs

Arian Khalifeh Soltani

Nicole Plender

Circular System Challenger Award – Uitgereikt door ZEEMAN

Deze prijs eert vernieuwers die toegankelijke, schaalbare en sociaal verantwoorde circulaire oplossingen ontwikkelen in productie, proces of product.

De genomineerden weerspiegelen de overtuiging van ZEEMAN dat echte innovatie schuilt in eenvoud, betaalbaarheid en impact.

Genomineerden:

Véronique Pustjens-Baer – Circular Footwear

Marleen Gulden – Made Out Of

Anne Boermans – Zeefier

Brigitta Danka– Around Systems

Heike Petersen Cunza – Wellicious

Publieke stemronde nu geopend

De genomineerden in alle categorieën zijn nu bekend. Van 10 oktober tot 10 november 2025 wordt het publiek uitgenodigd om te stemmen op hun favoriete changemakers via de officiële Fashion Pioneers Awards-website.

De winnaars – gekozen op basis van een combinatie van jurybeoordelingen en publieksstemmen – worden onthuld op 28 november 2025 tijdens de Fashion Pioneers Awards Ceremonie bij Fashion for Good in Amsterdam.

Modepioniers, duurzaamheidsvoorvechters en het brede publiek worden aangemoedigd om zich bij de beweging aan te sluiten, de verhalen van de genomineerden te ontdekken en actief bij te dragen aan de toekomst van mode.

Foto – Martina Novakova