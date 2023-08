Dirk van den Broek kiest voor On the way to PlanetProof en is hiermee de derde Nederlandse supermarkt die is gecertificeerd met het topkeurmerk. Dit houdt in dat een groot deel van hun onverpakte groente en fruit verder wordt verduurzaamd. On the way to PlanetProof is marktleider in Nederlandse supermarkten op de AGF-afdeling en het zuivelschap. Producten met dit keurmerk voldoen aan bovenwettelijke eisen op het gebied van natuur en klimaat.

Groener groente- en fruitassortiment

Marcel Huizing, directeur bij supermarktketen Dirk van den Broek, benadrukt het belang van deze mijlpaal: “Wat we nu doen heeft gevolgen voor later.” Met On the way to PlanetProof zet Dirk van den Broek de volgende stap in de verduurzaming van Dirks assortiment. Marcel vervolgt: “On the way to PlanetProof stelt strenge eisen aan diverse thema’s die bijdragen aan de Sustainable Development Goals en het Klimaatakkoord. Door te kiezen voor On the way to PlanetProof voor onze onverpakte groente en fruit bieden we onze klanten een duurzamere optie aan.”

Certificering van een supermarkt

Achter het topkeurmerk zit de onafhankelijke non-profit organisatie SMK (Stichting Milieukeur). Supermarkten die zich certificeren moeten voldoen aan de eisen binnen het Chain of Custody schema, die SMK ontwikkelt en beheert. Er gaat een aanzienlijk traject aan vooraf zodat de betrouwbaarheid van de keten wordt geborgd. Zo moet er een verantwoordelijke medewerker per filiaal worden aangewezen om aan te tonen dat ze aan alle eisen voldoen en twee keer per jaar wordt het hoofdkantoor gecontroleerd. Deze controle wordt door een onafhankelijke certificeringsinstelling uitgevoerd. Dirk is, na Jumbo en Aldi, de derde supermarkt die met On the way to PlanetProof mag communiceren over onverpakt product op de AGF-afdeling.

Verantwoorde voedselproductie

SMK is trots dat Dirk van den Broek nu ook onverpakte groente en fruit met het topkeurmerk On the way to PlanetProof aanbiedt aan zijn klanten. Gijs Dröge, directeur van SMK, feliciteert Dirk van den Broek met deze belangrijke stap: “Zo kan Dirk van den Broek zijn klanten nog beter stimuleren om duurzamere producten te kopen. Tegelijkertijd krijgen de ruim 2000 boeren en telers die voldoen aan de eisen van het keurmerk meer erkenning voor hun inzet. Samenwerking in de keten is dé manier om steeds verder te verduurzamen. Dat is precies het doel van SMK met haar keurmerk On the way to PlanetProof.”

Over On the way to PlanetProof

Van 2 t/m 8 oktober is het de On the way to PlanetProof Week. SMK werkt dan samen met supermarkten, merkfabrikanten en andere ketenpartijen om aandacht te vragen voor duurzamere producten met On the way to PlanetProof. Voor meer informatie: www.planetproof.eu/week.