Digital Agency Dept is wereldwijd gecertificeerd voor klimaat neutraliteit

Digital agency Dept is vanaf vandaag gecertificeerd voor klimaat neutraliteit. Het bureau meet en compenseert de CO2-voetafdruk voor 2020 en deelt daarbij ook haar commitment voor verdere emissiereductie.

“Dept en onze andere Climate Neutral-gecertificeerde merken leiden de wereldwijde verschuiving naar een economie met netto-nul emissie, door te doen wat alle bedrijven onmiddellijk zouden moeten doen: hun CO2-uitstoot meten, compenseren en verminderen”, zegt Austin Whitman, CEO van Climate Neutral. “Ons label helpt consumenten bij het identificeren van merken die hun steentje willen bijdragen.”

Dimi Albers, CEO van Dept: “Wat ons betreft is het verantwoorden van onze uitstoot het absolute minimum wat Dept – en andere agencies – zouden moeten doen. Het is een duidelijk signaal vanuit onze industrie dat we niet alleen op het gebied van digital voorop moeten lopen, maar ook als het gaat om sustainability. We zijn best wel trots om te kunnen zeggen dat we CO2-neutraal zijn, en gaan nu op weg naar CO2-negatief. Ik hoop uiteraard ook dat we anderen inspireren om dit voorbeeld te volgen.”

De ecologische voetafdruk van Dept wordt gecompenseerd in samenwerking met Terra Neutra. Het initiatief maakt deel uit van het Hifadhi Livelihoods-project, dat elk jaar 18.000 hectare Keniaans bos beschermt door te voorkomen dat huishoudens op het platteland hout gebruiken om hun huizen van brandstof te voorzien. Naast compensatie, vermindert Dept de uitstoot door haar reisbeleid te herzien, IT load verder te reduceren en qua hosting in te zetten op de CO2-neutrale hosting service van Microsoft Azure.

Daarbij is het vergroten van duurzame en innovatieve klantprojecten een pijler waarop gefocust wordt. Voorbeelden zijn onder andere het werk voor Indigo Ag (waar Dept een nieuwe marketplace ontwikkelde om baanbrekende innovaties binnen de landbouw te stimuleren), en Justdiggit (waar Dept een donatieplatform bouwde om Afrikaanse boerengemeenschappen op te leiden in droogtegebieden).

De certificering van Dept valt samen met de publicatie van het eerste impactrapport en is het eerste hoofdstuk in het behalen van de B Corp-certificering tegen het einde van 2021.