Branding a better World wordt onderdeel van online marketingbureau Whello. Het brandingbureau helpt duurzame merken groter worden en grote merken duurzaam worden. Whello laat mooie merken al jaren groeien via digital marketing. Samen vormen ze nu het full-service marketingbureau van bedrijven die positief bijdragen aan de wereld. Branding a Better World blijft als label bestaan.

Whello en Branding a Better World werken al een paar jaar samen. “We weten wat Branding a Better World te bieden heeft aan de wereld”, zegt Serge de Sousa, co-founder van Whello. “Zowel in wat ze doen, als hoe ze dat doen. Ze helpen organisaties echt bij het vinden en vertellen van het juiste verhaal. Wij zijn heel goed in het in de wereld brengen van branded stories via digitale marketing. Een goed verhaal neerzetten zorgt ook voor betere performance van campagnes. Juist daarom zijn we ervan overtuigd dat dit samengaan onze bedrijven en onze klanten veel zal bieden.”

Elif Algu, oprichtster en directeur van Branding a Better World, verkoopt haar aandelen aan Whello, maar blijft bij het label betrokken. “Branding a Better World heeft twaalf jaar zelfstandig bestaan. Het werd tijd om mij aan te sluiten bij like-minded mensen om de verdere groei van een betere wereld samen vorm te geven”, zegt Algu. “Een voorwaarde voor mij was: ik laat Branding a Better World alleen samensmelten met een ander bedrijf als dat voordeel heeft voor mijn klanten. En dat is gelukt.”

De ‘why’ versterken

Branding a Better World is een branding agency dat zich inzet voor de ‘why’ van bedrijven. Daarin zit een goede inhoudelijke match met Whello. “Whello staat voor Why en Hello. Wij voegen die ‘Hello’ toe aan de sterke ‘Why’ van Branding a Better World”, aldus De Sousa. “Onze marketeers worden er oprecht blij van als zij hun marketingskills in kunnen zetten voor organisaties die positieve impact maken. Je kunt als merk commercieel opereren én bijdragen aan een betere wereld. Dat heeft de toekomst. Daarom kiezen we bewust voor een brandingbureau dat zo doelgericht bezig is met de positieve impact van organisaties.”

Diversiteit en duurzaamheid in de kern

Bij Whello ziet Algu een duidelijke match. Algu: “Naast het feit dat Whello graag wil investeren in impactvolle merken zie ik ook de match in de diversiteit die het bureau heeft. Veel bedrijven praten over duurzaamheid en diversiteit, maar er zijn er maar weinig die hier ook echt naar handelen. Bij Whello is dat het geval. Diversiteit zit niet alleen bij de oprichters in de kern, die naast Nederlandse ook Portugese, Marokkaanse en Surinaamse roots hebben. Ook in het team zie je de diversiteit goed terug. En vandaag de dag is dat niet alleen een must, maar ook de cultuur die je wilt hebben om daarmee een afspiegeling van de samenleving te zijn. Zo kan je als bureau verschillende merken en diens doelgroepen beter bedienen.”

Foto: Vlnr Nasser al Kamouchi (Whello), Elif Algu (Branding a a Better World) en Serge de Sousa (Whello)