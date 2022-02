De schriftelijke juryronde van Coolest Dutch Brands 2021 zit erop: de stemmen van de 50-koppige jury van creatives en strategen zijn geteld en door de juryvoorzitter gecontroleerd. Dit zijn de 6 merken die op 10 maart aanstaande in de halve finale gaan pitchen voor een plek in de finale die dit jaar zal gaan plaatsvinden op 10 mei 2022. De zes genomineerde merken (in alfabetische volgorde): Crisp, Holie, Lalaland, LIVEKINDLY Collective, Karma Kebab en Marcel’s Green Soap

Crisp

Crisp staat voor knettervers en betaalbaar eten. De service bezorgt landelijk zeven dagen per week boodschappen en het assortiment bestaat uit producten afkomstig van meer dan 650 boeren, kwekers en makers. CEO Tom Peeters: ‘Duurzaamheid betekent verantwoord omgaan met de omgeving waar jouw bedrijf impact op heeft en dat zit vervlochten in wie wij zijn en wat we doen.’

Holie

Startup én B Corp Holie wil mensen inspireren om op dagelijkse basis iets goeds te doen voor zichzelf en de planeet. Holie voedingsmiddelen zijn vegan, bevatten geen toegevoegde suikers en de helft van de winst wordt geïnvesteerd in het vergroenen van de planeet. Valentijn van Santvoort is Chief Brand en een van de drie ‘Holie co-founders’: ‘Wij zijn de generatie die écht iets moet doen om de planeet te laten afkoelen.’

Lalaland

Lalaland’s cofounder Michael Musandu startte als jonge man uit Zimbabwe een bedrijf op dat meer diversiteit moet brengen tijdens de online shopervaring doormiddel van het genereren van gezichten en lichamen van mensen die niet bestaan om te gebruiken als model. Lalaland ontving er een investering mee vanuit de Google for Startups Black Founders Fund. het bedrijf is tot nu toe de enige Nederlandse startup die een investering krijgt. Een nominatie bij Coolest Dutch Brands 2021 kon dus bijna niet uitblijven.

LIVEKINDLY Collective

LIVEKINDLY Collective is hard op weg uit te groeien tot een van ’s werelds grootste plantaardige voedingsbedrijven. FONK nomineert het bedrijf daarom bij Coolest Dutch Brands 2021 en sprak met CEO Kees Kruythoff over hun missie, concurrenten en successen. “Ik wil dat wij mensen in 2040 terugkijken en zeggen: ‘Wat waren we in godsnaam aan het doen, waarom aten we dieren’?

Karma Kebab

Karma Kebab is een streetfoodmerk dat plantaardige kebab maakt van Hollandse knolselderij en granen. Ontstaan op Lowlands in 2018 en inmiddels verkrijgbaar in horeca, supermarkt en als delivery. Doel? Het allergrootste kebab merk ter wereld worden, waarbij sustainability aan de basis staat van alles wat het merk doet.

Marcel’s Green Soap

Marcel’s Green Soap is een 100% veganistisch merk voor schoonmaak- en wasproducten. Het motto: ‘Clean your home & body, save the planet’. Marcel’s Green Soap gelooft dat het niet alleen belangrijk is om de beste, plantaardige ingrediënten te vinden die goed zijn voor het huis en de huid, maar ook voor het milieu. Met Marcel’s Green Soap maak je niet alleen je huis schoon, maar ook de wereld. Het assortiment maakt gebruik van 100% gerecycled plastic, is 100% veganistisch en voor minstens 97% biologisch afbreekbaar. Oprichter Marcel Belt: ‘Als je duurzaamheid leuk maakt, komt de consument vanzelf’.

Recap 2021

FONK heeft in 2021 maandelijks een merk gekozen tot Coolest Dutch Brand van de Maand. Het gaat hier om van origine Nederlandse brands die sustainability hoog in het vaandel heben staan en die met lef en uitgekiende marketing aantoonbaar aan een opmars zijn begonnen, waardoor ze een breed publiek aanspreken en daadwerkelijk verandering weten te bewerkstelligen.