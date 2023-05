Dagelijks beoordelen marketeers creatieve bureaus op hun toegevoegde waarde. Maar wat gebeurt er als creatieven en strategen twaalf sustainable en van origine Nederlandse merken mogen beoordelen? Met dit gegeven als vertrekpunt, gaat de redactie van FONK magazine jaarlijks aan de slag om tot twaalf nominaties te komen, die door een vak- en publieksjury worden beoordeeld. Op 24 mei won, in een spannende finale bij bij LAB 111 in Amsterdam, The Good Roll de Coolest Dutch Brands Award 2022.

In december 2022 was de lijst met twaalf merken compleet en was het aan de Coolest Dutch Brands Jury om de vraag te beantwoorden welk van de genomineerde merken zich hèt Coolest Dutch Brand van 2022 mag gaan noemen. De twaalf genomineerden in de 2022-serie: The Good Roll, (januari), Swapbox (februari), Spoony (maart), Nuud (april), Yumeko (mei), GO Sharing (juni), Pieter Pot (juli), BenBits (augustus), The Dutch Weed Burger (september), We Are Eves (oktober) Tiny Library (november) en Wakuli (december).

Finalisten

De 12 genomineerden hebben eerst in schriftelijke ronde de vakjury moeten overtuigen. Hoe veerkrachtig, hoe vernieuwend, hoe innovatief en met welke marcom middelen werd aantoonbaar resultaat geboekt? Hun antwoorden op deze vragen vormden, samen met de input van de redactie van FONK magazine, het vertrekpunt voor de vakjury om tot een selectie van zes halvefinalisten te komen. Op 19 april 2022 wees de vakjury in een live juryronde bij Dentsu Creative Amsterdam The Good Roll, Yumeko en Wakuli.

Op 24 mei hebben de drie finalisten in een laatste power pitch de resterende vragen van de vakjury en publieksjury naar beste kunnen beantwoord. Na de presentaties en kundig door de vragen uit de jury geloodst door juryvoorzitter Meindert van den Heuvel, hebben Vakjury en Publieksjury The Good Roll aangewezen als winnaar van de Coolest Dutch Brand Award 2022.

Wakuli en Yumeko waren in de finale hoogwaardige finalisten die met hun presentaties bewezen hun claim to fame waar te maken.

Over Coolest Dutch Brands

Coolest Dutch Brands is een jaarlijkse verkiezing van origine Nederlandse, purpose-driven merken die sustainabillity hoog in het vaandel dragen. De jaarlijkse verkiezing is een initiatief van Fonk media. Met dit initiatief wil FONK de zichtbaarheid van opmerkelijke, van origine Nederlandse sustainable merken vergroten en hun missie een breder draagvlak bieden.

Winnaars sinds 2017

Eerdere winnaars van Coolest Dutch Brands: Naturalis (2017), De Vegeratische Slager (2018), Fairphone (2019), Van Moof (2020) en Marcel’s Green Soap (2021).