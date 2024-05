Vandaag heeft Rob Jetten, demissionair minister voor Klimaat en Energie, de Gouden Waterstofmedaille ontvangen uit handen van meervoudig olympisch zwemkampioen Ranomi Kromowidjojo. Tijdens de World Hydrogen Summit in Rotterdam ontving hij de onderscheiding van waterstofcoalitie Missie H2 vanwege zijn onmisbare bijdrage aan en positieve invloed op de waterstofbeweging in Nederland. In aanloop naar de Olympische Spelen reikt Missie H2, partner van NOC*NSF, Gouden Waterstofmedailles uit aan voorvechters van de Nederlandse waterstofeconomie. Het is een erkenning voor hun inzet om waterstof op de kaart te zetten in Nederland, en om samen Nederland hét waterstofland te maken in 2030.

Deze week vindt in Rotterdam de World Hydrogen Summit plaats. De ruim 15.000 bezoekers afkomstig uit de hele wereld laten de enorme vooruitgang in de waterstofindustrie zien. Rob Jetten is als demissionair minister voor Klimaat en Energie een groot en succesvol aanjager van de waterstoftransitie en ontving om die reden de medaille uit handen van Ranomi Kromowidjojo, die naast voormalig topsporter tegenwoordig waterstofambassadeur is namens Missie H2. Eerdere medaillewinnaars zijn onder meer Diederik Samsom, Jorgo Chatzimarkakis en Nienke Homan.

Jetten ontvangt de Gouden Waterstofmedaille vanwege zijn vastberadenheid en toewijding aan het bevorderen van duurzame energie. Zijn leiderschap in het beleid voor klimaat en energie heeft een positieve invloed gehad op de vooruitgang van waterstoftechnologieën in Nederland. Hij levert daarmee een onmisbare bijdrage aan de ambitie om van Nederland hét Waterstofland van 2030 te maken.

Missie H2: “Door zijn onvermoeibare inzet voor een groenere toekomst en zijn actieve betrokkenheid bij het bevorderen van een duurzame economie zijn er grote stappen gemaakt op het gebied van waterstof. Met deze medaille onderstrepen we niet alleen zijn bijdrage, maar ook de kracht van samenwerking en innovatie die centraal staat in onze missie. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst waarin waterstof een sleutelrol speelt.”

In het juryrapport prijst Missie H2 Jettens vermogen om complexe energie en klimaatuitdagingen aan te pakken en innovatieve oplossingen te omarmen. Zijn doortastendheid in het bevorderen van een alomvattend beleid voor een groene toekomst heeft de Nederlandse waterstofsector geïnspireerd en aangezet tot actie, waarbij hij zowel de vraag als het aanbod van waterstof flink wil opschalen.

Als onderdeel van dit beleid zet demissionair minister Jetten naast waterstof vol in op groene elektrificatie, warmtepompen, warmtenetten, recycling, ondergrondse CO2-opslag en kernenergie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stimuleert de industrie door middel van subsidies én de verplichting om vanaf 2026 progressief meer hernieuwbare waterstof te gebruiken. Hiermee verwacht demissionair minister Jetten te komen tot een klimaatneutraal energiesysteem en een duurzame industrie.

Nationale, interactieve waterstofkaart van Missie H2: zet jezelf op de (waterstof)kaart!

Het doel van Missie H2 is om samen met de olympische sporters van TeamNL de inmiddels ingezette nationale waterstofbeweging in Nederland verder aan te jagen. Naast het uitreiken van de waterstofmedailles aan bedrijven, projecten en personen die vooroplopen in de waterstofversnelling, ontwikkelde Missie H2 samen met TKI Nieuw Gas de interactieve nationale waterstofkaart. Inmiddels is deze kaart uitgegroeid tot de meest actuele en uitgebreide kaart met meer dan 300 waterstofprojecten in Nederland.