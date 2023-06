Tijdens de internationale Dutch Water Week, die met de volledige stroomvoorziening op groene waterstof een wereldprimeur kent, introduceert Missie H2 de interactieve, nationale waterstofkaart. De waterstofkaart, die Missie H2 samen met TKI Nieuw Gas heeft ontwikkeld, bevat de meest uitgebreide en actuele kaart van Nederland met de vele initiatieven die er al zijn. Bovendien biedt de interactieve kaart de unieke mogelijkheid door de tijd te reizen om de ontwikkeling van Nederland als hét Waterstofland 2030 te zien. Met de oproep aan bedrijven en organisaties ‘Zet jezelf op de kaart’ trapt Missie H2 de olympische waterstofcampagne af richting en tijdens de Zomerspelen in Parijs. Het doel van de campagne is om samen met TeamNL positieve energie toe te voegen aan de al ingezette nationale waterstofbeweging ten behoeve van de energietransitie. Bovendien helpt Missie H2 sportkoepel NOC*NSF de sport verder te verduurzamen en de olympische sporters van TeamNL zo duurzaam mogelijk te laten deelnemen aan de Spelen in Parijs.

Actuele verduurzamingsprojecten in sport

De Dutch Water Week heeft een wereldprimeur te pakken: de dieselaggregaten zijn ingewisseld voor waterstofaggregaten die draaien op groene waterstof. Dat betekent geen fijnstof en CO2-uitstoot, maar ook dat alle elektra vanuit deze aggregaten volledig duurzaam is. Een belangrijke stap om te laten zien dat dit werkt en een voorbeeld van hoe evenementen in de toekomst duurzamer georganiseerd kunnen worden. Daarnaast zetten de partners van Missie H2 de collectief beschikbare duurzaamheidskennis en ervaring in voor verdere verduurzaming van de Nederlandse sport. Dat gebeurt onder meer door de sporters van TeamNL te helpen zo duurzaam mogelijk deel te nemen aan de Olympische Spelen in Parijs en bij het verder verduurzamen van sportaccommodaties in Nederland.

Nationale waterstofbeweging

Met Missie H2, partner van TeamNL, slaan acht partijen uit de waterstofketen (Eneco, Gasunie, Groningen Seaports, Port of Amsterdam, Remeha, Shell Nederland, Toyota en Vopak) de handen ineen om samen met een groot aantal Nederlandse bedrijven en de overheid de inmiddels ingezette nationale waterstofbeweging te vergroten en versnellen. Want in Nederland hebben we de unieke kans om samen ‘Nederland Waterstofland’ te realiseren. Alle ingrediënten hiervoor zijn aanwezig: we hebben de Noordzee voor grootschalige productie van windenergie, de zeehavens als logistieke importhubs, enorm veel kennis over waterstof in de mobiliteit en huishoudens, grote industrieclusters die de overstap naar waterstof willen maken én een van de betere energietransportnetwerken van de wereld. En als we nu gezamenlijk een tandje bijschakelen, kan Nederland Waterstofland tijdens de zomerspelen in Parijs op koers liggen om onze waterstofmarkt vanaf 2030 volledig te laten functioneren. Als voorhoedespeler in de wereld.

Onder de campagnevlag ‘Nederland hét Waterstofland 2030’ wil Missie H2 verbinden en inspireren met positieve energie. Dit doen we samen met TeamNL, het Watersportverbond, De Koninklijke Nederlandse Roeibond en waterstofambassadeurs Ranomi Kromowidjojo, Kiran Badloe, Marit Bouwmeester, Corné de Koning en Chantal Haenen. Topsporters weten als geen ander dat nu koers kiezen noodzakelijk is om straks de belofte te kunnen inlossen en maximaal te kunnen presteren.

Fotobijschrift: v.l.n.r. – Hans Coenen, Gasunie – Cas König, Groningen Seaports – Dick Richelle, Vopak – Frans Everts, Shell – Mark van den Tweel, NOC*NSF – Dorine Bosman, Port of Amsterdam – Jan Christiaan Koenders, Toyota – Ranomi Kromowidjojo, waterstofambassadeur Missie H2 – Ulco Vermeulen, Gasunie – Kees-Jan Rameau, Eneco – Diederik Samson