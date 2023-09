In Rotterdam Ahoy zijn, tijdens de derde editie van Recharge Earth, de Young Energy Leader en The Innovation Award uitgereikt. Met de uitreiking van deze Awards zet het congres de ideeën voor de toekomst in de spotlight. Daarnaast werd de waterstofmedaille van Missie H2 uitgereikt tijdens het congres. Waterstofontwikkelingsbedrijf Hygro is de eerste winnaar van The Innovation Award. Gisterochtend werd de Award, een erkenning voor de beste innovatie, uitgereikt aan Hygro door de vakjury bestaande uit Karlijn Buis, Edwin Edelenbos en Kees Willemse. Drie finalisten mochten een korte pitch geven om hun innovatie toe te lichten. Naast Hygro stonden ook Aquabattery en Distro Energy op het podium.

Project developer Esther Lunenborg van Hygro nam The Innovation Award in ontvangst; “HYGRO levert betaalbare, groene waterstof. Wij ontwikkelen waterstofprojecten en de technologische keten tegelijkertijd. Daardoor kunnen we de optimale waterstofproductie en -distributie organiseren. Dit alles om betaalbare en duurzame energie op het juiste moment bij de klant te leveren.”

Over de Innovation Expo

Tijdens de drukbezochte Innovation Expo kregen jonge ondernemers een podium om hun innovaties te laten zien, pitches te geven en producten te demonstreren. Bovendien bood het hen de mogelijkheid om in contact te komen met gevestigde partijen. Innovatie is essentieel voor het versnellen van de energietransitie en start-ups en scale-ups die zich hiervoor inzetten zijn belangrijker dan ooit. Bekijk hier de innovaties.

Waterstofmedaille Missie H2

Het doel van Missie H2 is om partijen rondom de energietransitie te inspireren, verbinden en stimuleren groter, sneller en samen bij te dragen aan Nederland als hét Waterstofland 2030. Daarin zijn koplopers nodig: bedrijven, projecten en personen die voorop lopen. Missie H2 geeft deze koplopers een podium en zet ze in de spotlight door middel van het uitreiken van waterstofmedailles. Tijdens Recharge Earth werd de waterstofmedaille door ambassadeur Marit Bouwmeester uitgereikt aan ​​Alice Krekt, Directeur NLHydrogen. Uit het juryrapport: “Met recht koploper op waterstofgebied in Nederland. Zij draagt bij aan de nationale waterstofbeweging en daarnaast stimuleert en inspireert ze anderen om daaraan mee te doen. Ook de ambitie om zelf actiever naar buiten te treden en het waterstofgeluid te laten doorklinken in seminars, congressen, media en politiek spreekt ons buitengewoon aan.”

Alice Krekt: “Ik vind het heel erg leuk en ervaar het ook als een enorme stimulans voor onze ambitie. Ik wil de prijs wel opdragen aan alle oprichters van NLHydrogen. Zij zijn ook dit avontuur aangegaan.”

Succesvol samenwerken

Tijdens Recharge Earth kwamen bedrijven, overheid en wetenschap samen om kennis te delen over het maken van duurzame keuzes en succesvolle samenwerkingsverbanden. Bovenal onderscheidt Recharge Earth zich door de kracht van het netwerkevent: door grensoverschrijdend samen te werken kunnen bedrijven een grote impact maken op de energietransitie.

Tijdens het congres werd de Energie Transitie Monitor van Deloitte door Oscar Snijders (COO, Deloitte) gelanceerd.

2050 scenario

De bezoeker werd getrakteerd op een 2050-scenario van Babette Porcelijn waarin, naast verduurzaming, ook welzijn centraal staat.

Recharge Earth

Energietransitie is een belangrijk thema. Ambities en doelstellingen zijn bepaald, maar moeten nog wel vorm krijgen. Recharge Earth zoekt samen met belanghebbenden naar concrete antwoorden en biedt praktische handvatten voor de energievraagstukken. De eerste editie van het congres vond plaats in 2021 en werd opgezet vanuit een concrete energie-uitdaging: de ontwikkeling van duurzame regio’s, de klimaatdoelstellingen behalen en de economie verder uitbouwen.