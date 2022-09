Vandaag publiceert Deloitte haar Integrated Annual Report over het boekjaar 2021/2022 waarin Deloitte Nederland een omzet heeft gerealiseerd van € 1,270 miljard. Ten opzichte van het vorige boekjaar is dit een omzetstijging van 23 procent. “Het afgelopen boekjaar kenmerkt zich door hoge investeringen van onze cliënten wat zich vertaalde in een sterke vraag naar onze dienstverlening. Het is positief te zien dat alle bedrijfsonderdelen bij hebben gedragen aan onze omzetstijging”, aldus Hans Honig, CEO van Deloitte Nederland. “Onze strategische keuzes om onze klanten te ondersteunen in hun transitie naar verduurzaming en digitalisering van hun business modellen hebben hun vruchten afgeworpen. Zo hebben wij niet alleen ingezet op ESG-rapportering en assurance maar nadrukkelijk ook op de transitie in de economie rond thema’s als energie, voedsel, gezondheid en mobiliteit”.

“De steeds intensievere samenwerking in ons internationale netwerk draagt bij aan de groei. Het stelt ons in staat om onze klanten nog beter te bedienen in grote business transformaties en complexe audits.”

“Het maatschappelijk belang van onze organisatie ligt voor een aanzienlijk deel in de kwaliteit van onze audit-activiteiten. We zijn dan ook trots dat de kwaliteit van onze audits ook extern erkend wordt. Afgelopen boekjaar was het eindoordeel van zowel de externe controle van de AFM en de PCAOB positief.”

“Het is voor ons essentieel om het beste talent aan te trekken en te behouden. Het is daarom goed te zien dat onze werknemerstevredenheid is gestegen, ons employee brand sterk is en dat afgelopen boekjaar het aantal medewerkers in Nederland is gegroeid met zo’n 700 mensen. We hebben heel bewust nog meer geïnvesteerd in ons talent door het opzetten van een totaal nieuwe propositie voor onze mensen inclusief arbeidsvoorwaardenbeleid. Dit beleid is vooral gericht op inclusiviteit, veel meer flexibiliteit en persoonlijke groei en ontwikkeling voor onze medewerkers.”

Boekjaar 2021/2022 in vogelvlucht