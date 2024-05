De zoektocht naar de SDG Pioneer van 2024 is gestart. Ben jij een bedrijfsleider die duurzame ontwikkeling bevordert? Wij willen jouw verhaal horen!

“The SDG Pioneers programme recognizes the dedicated professionals that drive and innovate solutions through new technologies, initiatives and business models that can enable us to reach the Sustainable Development Goals by 2030. We hope their work will inspire others to advance the Global Goals by implementing our Ten Principles on human rights, labour, environment and anti-corruption” – Sanda Ojiambo, Assistant Secretary-General en CEO of the United Nations Global Compact.

Waarom iemand aanmelden of nomineren?

Waarom iemand aanmelden of nomineren?

Betrokkenheid en erkenning van werknemers – Het programma biedt organisaties de mogelijkheid om te laten zien hoe hun werknemers impact maken op de SDG's.

Erken SDG talent binnen jouw organisatie – Leiderschap in het 2030-tijdperk vereist het SDG talent, en het SDG Pioneers Programma biedt een eenmalige kans voor professionals om hun visie binnen hun organisaties te bevorderen en verandering te creëren.

Nationale en wereldwijde erkenning – SDG Pioneers krijgen zichtbaarheid en worden erkend voor het belangrijke werk dat ze hebben gedaan om de SDG's vooruit te helpen. De Global SDG Pioneers zullen worden aangekondigd tijdens de UN Global Compact Leaders Summit.

