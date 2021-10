De Vieze Verkiezing zet de meest brutale fossiele reclames in de schijnwerpers

Greenpeace organiseert voor het eerst De Vieze Verkiezing, de verkiezing voor de meest ‘brutale’ fossiele reclame van het jaar. Zaterdag 30 oktober start de nominatieronde waarin iedereen de meest absurde, ouderwetse, belachelijke, oftewel: de meest brutale fossiele reclame van 2021 mag nomineren. Met De Vieze Verkiezing laat Greenpeace zien dat reclame voor klimaatschade echt niet meer van deze tijd is.

“Tabaksreclames zijn al 20 jaar verboden. Waarom mogen de grote aanjagers van de klimaatcrisis, die nota bene nog meer gezondheidsschade aanrichten, wél doorgaan met adverteren?” zegt Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat & Energie bij Greenpeace. “Met de miljardenbudgetten voor marketing blijven fossiele bedrijven inzetten op een fossiele toekomst, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Samen met duizenden supporters gaan we laten zien dat dit niet normaal is”.

De klimaatcrisis neemt steeds extremere vormen aan, en toch lijken ‘vieze’ reclames voor spotgoedkope vliegvakanties, slurpende SUV’s en CO2-neutraal rijden niet uit het straatbeeld weg te slaan. Deze reclames van grote vervuilers zoals olie-, kolen-, gasfabrikanten en fossiele vervoerders, zoals luchtvaartmaatschappijen en vakantieaanbieders, hebben veel invloed en zijn een rookgordijn voor klimaatschade.

Reclame en sponsoring fossielvrij maken is een stap in de richting om compleet te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Begin oktober heeft Greenpeace een burgerinitiatief gelanceerd voor een Europees verbod op fossiele reclames en sponsoring. Inmiddels hebben al meer dan zestigduizend mensen dit wetsvoorstel voor de EU gesteund.

Vanaf zaterdag 30 oktober kunnen ‘vieze reclames’ genomineerd worden door een reclame in te zenden naar viezeverkiezing@greenpeace.nl of om de ‘vieze reclame’ op Instagram, Facebook of Twitter te plaatsen met de hashtag #viezeverkiezing. Nomineren kan tot 14 november. In de week van 15 november worden de nominaties bekendgemaakt en vanaf dat moment kan er worden gestemd op de vijf kanshebbers. Eind januari wordt de winnaar van De Vieze Verkiezing 2021 geheel op Greenpeace-wijze verrast.