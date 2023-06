De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag beslist dat de rechtszaak van Fossielvrij over KLM’s misleidende duurzaamheidsreclames door mag gaan naar de inhoudelijke fase.

Fossielvrij NL en Reclame Fossielvrij (hierna: Fossielvrij) voeren deze zaak met steun van milieurechtenorganisatie ClientEarth. In de rechtszaak – de eerste in zijn soort wereldwijd tegen de greenwashing van de luchtvaartindustrie – stelt Fossielvrij dat de reclames en andere marketing van KLM in strijd zijn met de EU-richtlijn over oneerlijke handelspraktijken.

KLM vocht de ontvankelijkheid van Fossielvrij NL aan: de klimaatorganisatie zou niet de juiste partij zijn om deze zaak te mogen voeren. De rechtbank Amsterdam heeft nu besloten om de rechtszaak ook inhoudelijk te gaan behandelen. Tijdens een hoorzitting in april liet KLM de rechtbank al weten dat ze haar ‘Fly Responsibly’- advertentiecampagne heeft laten vallen.

Hiske Arts, campaigner bij Fossielvrij NL, zei: “De uitspraak van vandaag bevestigt terecht dat klimaatorganisaties een plek hebben in het bestrijden van greenwashing. We hebben KLM alleen al door de dreiging van deze rechtszaak zo ver gekregen om te stoppen met hun problematische ‘Fly Responsibly’-campagne. Maar KLM blijft in andere uitingen nog steeds hun groeiambitie groenwassen. Het is belangrijk dat de rechter zich over KLM’s uitingen gaat buigen. Want zolang de grootste vervuilers ons in slaap blijven sussen, zal klimaatactie uitblijven.”

Vergelijkbaar misleidende reclames

Hoewel KLM in de rechtbank aankondigde de slogan “Fly Responsibly” niet meer te zullen gebruiken, maakt het bedrijf nog steeds vergelijkbare misleidende uitingen. De luchtvaartmaatschappij blijft bijvoorbeeld CO2-compensatie aanbieden, waardoor klanten het idee krijgen dat de klimaatschade van hun vlucht verminderd kan worden. Ook beweert KLM bij te dragen aan “een duurzamere toekomst”, terwijl de luchtvaartmaatschappij nog steeds inzet op groei. Bovendien heeft KLM geen toezeggingen gedaan met betrekking tot toekomstige advertenties.

Johnny White, een jurist van ClientEarth, voegt hieraan toe: “Deze zaak bestrijdt de misleidende bewering van KLM en de luchtvaartindustrie dat ze echte klimaatactie nemen, terwijl ze inzetten op groei van de luchtvaart. We moeten de greenwash van de luchtvaartsector aanpakken, want die ondermijnt de wereldwijde inspanningen om de klimaatcrisis aan te pakken.”

Rosanne Rootert, campaigner bij Reclame Fossielvrij: “De voortdurende strijd tegen greenwashing door de luchtvaart en andere vervuilers onderstreept de noodzaak om fossiele reclame te verbieden. Alleen zo kunnen we mensen permanent beschermen tegen de misleiding die echte klimaatactie ondermijnt. Onze overheid zou dit kunnen doen door fossiele reclames bij wet te verbieden, net als dat eerder gebeurde bij tabaksreclames. Maar zolang zo’n verbod er niet is, is de gang naar de rechter noodzakelijk om klimaatschadelijke reclames te bestrijden.”