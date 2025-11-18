Publieke inkoop is een krachtige hefboom voor maatschappelijke verandering. Maar hoe benut je deze hefboom effectief als het gaat om duurzame catering? Om organisaties op weg te helpen lanceert De Tuin van Holland in samenwerking met PHI Factory, de gids Inkopen van natuurinclusieve catering — een praktische handleiding voor publieke inkopers die met hun keuzes impact willen maken op biodiversiteit, klimaat en gezondheid.

De gids wil publieke inkopers inspireren én ondersteunen om hun inkoopkracht in te zetten voor een gezonde bodem, een sterke regio en een voedzame maaltijd. Naast tools en praktische stappenplannen bevat de publicatie inspirerende voorbeelden van organisaties die al natuurinclusieve stappen zetten, zoals de Provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en het Leiden University Medical Center. De gids kwam tot stand in samenwerking met inkopers, cateraars, beleidsadviseurs en experts uit de cateringmarkt, die hun kennis en ervaring deelden.

Inkoopkracht als hefboom voor verandering

Publieke organisaties kunnen met hun schaalgrootte een flinke impact maken. Door hun inkoop van catering en voedsel hebben ze een unieke positie om de transitie naar een duurzamer voedselsysteem te versnellen. “Wie inzet op natuurinclusief, seizoensgebonden en lokaal eten, draagt direct bij aan een gezond voedselsysteem,” zegt projectleider Sabina Duyvestijn van De Tuin van Holland. “Deze gids helpt inkopers om dat concreet te maken: van duidelijke ambities tot slimme aanbestedingscriteria.”

Van visie naar praktijk

De gids bespreekt het volledige inkoopproces: de aanloopfase, de aanbestedings- en selectieprocedure en de uitvoeringsfase. Met voor elke fase checklists, valkuilen, succesfactoren en praktijkvoorbeelden. “Het gaat niet alleen om producten inkopen, maar om een andere manier van samenwerken in de voedselketen: echt van boer tot bord,” aldus Michael van der Meer van PHI Factory. “Door rechtstreeks contact met boeren, cateraars en leveranciers ontstaat transparantie, eerlijke prijsstelling en ruimte voor duurzame innovatie.”

Voorbeeld uit de praktijk: bedrijfsrestaurant provinciehuis

Een van de cases in de gids gaat over het bedrijfsrestaurant van het provinciehuis in Den Haag. Het cateringteam past de uitgangspunten van De Tuin van Holland toe in de dagelijkse praktijk, met aandacht voor biodiversiteit, korte ketens en minder voedselverspilling – met indrukwekkende resultaten.

“Wat bij ons in het restaurant komt, is voor zo’n 80 procent plantaardig”, vertelt facilitair coördinator Sara McCutcheon. “In 2019 kwam zo’n 23 procent van de inkoop van lokale leveranciers, en inmiddels is dat zo’n 40 procent. Met name hardlopers als brood, zuivel, groente en vruchtensappen komen van biologische producenten dichtbij. Daarbij kijken we breder dan het restaurant: boxen met lokale producten zijn ook beschikbaar als relatiegeschenk.”

Lancering

De gids werd op maandag 17 november 2025 gepresenteerd in het Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst ontving gedeputeerde Meindert Stolk het eerste exemplaar. De gids is digitaal beschikbaar via detuinvanholland.nl/ natuurinclusiefinkopen