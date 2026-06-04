De Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), in samenwerking met Accounting for Sustainability (A4S), heeft een nieuwe handleiding uitgebracht om Chief Financial Officers (CFO’s) te ondersteunen bij het beoordelen van de impact, risico’s en kansen van natuurgerelateerde factoren op de financiële prestaties en toekomstperspectieven van een bedrijf.

De handleiding ‘Asking Better Questions on Nature for CFOs’ werd op 2 juni tijdens de A4S Summit in Londen gepresenteerd aan een wereldwijd publiek van financiële leiders, waaronder leden van het CFO Leadership Network. Deze handleiding, onderdeel van een reeks handleidingen voor besluitvormers over natuur die door de TNFD worden geproduceerd, beschrijft de belangrijkste vragen die CFO’s zichzelf, hun financiële teams en de hele organisatie moeten stellen om ervoor te zorgen dat natuurgerelateerde kwesties worden geïntegreerd in risicomanagement, kapitaalallocatie, waardering, prestatiemanagement, financiële planning en strategische besluitvorming.

De veerkracht van de natuur is van fundamenteel belang voor de veerkracht en financiële prestaties van bedrijven wereldwijd. Alle bedrijfsmodellen zijn afhankelijk van de natuur – direct via toegang tot water, land, grondstoffen en ecosysteemdiensten, en indirect via toeleveringsketens, klanten en investeringen. Tegelijkertijd dragen bedrijfsactiviteiten bij aan natuurverlies, waardoor het vermogen van de natuur om de benodigde grondstoffen te leveren aan bedrijven in alle sectoren afneemt. De risico’s die voortvloeien uit de impact van een bedrijf op de natuur en de afhankelijkheid ervan van de natuur, kunnen onder andere bestaan ​​uit waardeverlies van activa, verstoring van de bedrijfsvoering, hogere productiekosten, hogere verzekeringspremies en een lagere activawaarde.

De gids ondersteunt CFO’s door middel van een gerichte reeks vragen bij het koppelen van natuurgerelateerde informatie en inzichten aan financiële en risicomanagementprocessen en uiteindelijk aan hun besluitvorming en die van hun managementteams. De gids beschrijft waar CFO’s op moeten letten in informatie en aanbevelingen die door hun team worden opgesteld en helpt CFO’s zich voor te bereiden op de toenemende controle door raden van bestuur, investeerders en andere belanghebbenden.

Tony Goldner, CEO van TNFD: “Natuur is snel verschoven van een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen en compliance naar een strategische noodzaak voor risico- en kansenmanagement. CFO’s moeten begrijpen hoe de veerkracht van de cashflow van hun bedrijf afhangt van de natuurlijke grondstoffen die essentieel zijn voor hun bedrijfsvoering en bedrijfsmodel. We zijn verheugd dat we met A4S hebben samengewerkt om deze praktische en persoonlijke handleiding voor CFO’s te ontwikkelen – de derde in onze serie ‘Betere vragen stellen over de natuur’ voor senior besluitvormers in het bedrijfsleven en de financiële wereld.”

Jessica Fries, Executive Chair van A4S: “CFO’s staan ​​centraal in duurzame waardecreatie. Uit onderzoek van S&P blijkt dat 85% van de bedrijven in de S&P Global 1200-index in hun directe bedrijfsvoering aanzienlijk afhankelijk is van de natuur. Het is daarom cruciaal om een ​​beter begrip te krijgen van de risico’s en kansen, de impact en de afhankelijkheden met betrekking tot de natuur. Deze handleiding – ontwikkeld door de financiële wereld, voor de financiële wereld – helpt CFO’s en andere senior financiële professionals de juiste vragen te stellen aan hun bedrijf en bewustwording om te zetten in actie.”

Deze gids is de nieuwste in de TNFD-serie ‘Betere vragen stellen over de natuur’, waartoe ook gidsen voor bestuursleden en CIO’s van vermogensbeheerders behoren. De gids bevat praktische voorbeelden en verwijzingen naar andere bronnen, waaronder de A4S Nature Guidance Series en de TNFD-richtlijnen, om organisaties te ondersteunen bij het identificeren, beoordelen, beheren en rapporteren van hun natuurgerelateerde vraagstukken.