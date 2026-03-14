In de Arnhemse wijk Schuytgraaf is de nieuwe woonbuurt Ent met 56 grondgebonden woningen in een groene omgeving volledig opgeleverd. Door een natuurinclusieve aanpak is een gevarieerde en landschappelijke woonbuurt ontstaan op een Vinex-locatie. MIX architectuur en MAAK space maakten het ontwerp van de woningen en het landschap in Ent in opdracht van VanWonen. De woningen zijn gerealiseerd door Reinbouw.

Woonbuurt Ent ligt in de noordoosthoek van Schuytgraaf. Dit deel van de wijk heeft een relatief lage dichtheid. Aan de noordzijde liggen de Nederrijn, Rijndijk en groene uiterwaarden. Een populierenbos, grote weide en waterpartij liggen aan de oostzijde van het plangebied. De unieke ligging op de grens tussen stad en landschap vormt de basis van het plan. Het landschap wordt als het ware het plangebied ingetrokken en spoelt rondom de woningen. Openbaar groen gaat naadloos over in privégroen waardoor de woningen een directe relatie aangaan met de natuurlijke omgeving.

Een gevarieerde woonbuurt met een krachtige eigen identiteit

Het plan is opgedeeld in een aantal alzijdige woonvelden met een gevarieerd woonprogramma dat bestaat uit vrijstaande woningen, tweekappers, (levensloop)patiowoningen en rijwoningen. Door te kiezen voor een contour met krachtige kappen en houten voorgevels die zich openen naar het landschap heeft Ent een onderscheidende, herkenbare uitstraling. Het spel van kappen en het natuurlijke materialenpalet werken als een sterk bindmiddel. De verschillende typologieën vormen zo samen sterke ensembles in het landschap.

Zorgvuldig vormgegeven overgangen

Alle woningtypen hebben een zorgvuldig ontworpen overgang van privé naar openbaar, van gebouw naar landschap. De vrijstaande woningen, patio- en twee-onder-een-kapwoningen zijn in de basis abstracte, gemetselde volumes zonder dakoverstek. Deze woningen hebben één duidelijk accent: de houten voorgevel met een royale, houten pergola die de contour van de gevel volgt. Op den duur wordt de pergola steeds natuurlijker door de klimmende begroeiing.

De rijwoningen aan de rand van het plan zijn als sculpturaal volume vormgegeven met aan de voorzijde een aangekapte berging. Ze zijn bekleed met donkere, houten geveldelen en hebben een aantal lichtere accentvlakken.

Door binnen Ent te spelen met de nokrichtingen ontstaat een informeel plan waarin de woningen zijn vormgegeven als abstracte volumes met een specifiek accent. Zowel bij de gemetselde als houten woningen is op belangrijke hoeken in het stedenbouwkundige plan een zogenoemde ‘kijker’ naar het landschap geplaatst: een riante dakkapel over twee verdiepingen.

Woonveld met natuur en biodiversiteit

Natuurinclusiviteit is een integraal onderdeel van het ontwerp van Ent. Aan de rand van het plan gaan de privébuitenruimten vloeiend over in het omliggende landschap. De achtertuinen zijn voor oplevering al royaal van wilde, gemengde hagen en bomen voorzien. Op deze manier zijn schuttingen overbodig en stroomt het groen overal door het woonveld. In het gebied vind je verder veel bes- en vruchtdragende planten en de platte daken hebben een natuurdak met kruiden en grassen. Deze grote diversiteit aan beplanting voorziet in voedsel en schuilmogelijkheden voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. In de woningen zijn vogel- en vleermuiskasten geïntegreerd en insecten krijgen extra schuilmogelijkheden in een insectenhotel. De halfverharde parkeerplaatsen en wadi’s dragen bij aan de natuurlijke uitstraling van de wijk én ondersteunen een duurzame waterhuishouding.

Bewoners betrekken bij duurzaam en natuurinclusief wonen

Bewoners van Ent zijn op verschillende manieren betrokken bij, geïnformeerd over en geïnspireerd voor hun natuurinclusieve woonomgeving. Om ze aan te moedigen om hun tuin duurzaam in te richten ontvingen zij een inspiratiegids met informatie en vooral ook ideeën voor de verdere inrichting van hun tuin. Zo kregen bewoners praktische handvatten om met hun tuin op kleine schaal mee te bewegen met de natuur en klimaatverandering. De voorstellen in de inspiratiegids dragen bij aan voorkomen van droogte of wateroverlast, beperken van hittestress en vergroten van de biodiversiteit. Kopers mochten voor hun achtertuin een eigen ‘boerderijboom’ kiezen, zoals een tamme kastanje of hoogstamfruitboom. Ook voor de klimplanten om de pergola’s te laten begroeien mochten zij zelf een keuze maken.