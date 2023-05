Duurzame energie opslaan voor later gebruik, om piekbelasting te voorkomen of om zelfs autonoom te ondernemen zonder een aansluiting op het stroomnet. Duurzame energieopslagsystemen maken het mogelijk. In Nederland is er een nieuwkomer op de markt: Voltbanq. Het bedrijf is de exclusieve dealer van de Duitse startup Voltfang, dat energieopslagsystemen produceert van second-life batterijen.

Accu’s van elektrische auto’s moeten regelmatig al na vijf jaar vervangen worden. Vaak hebben ze dan nog een restcapaciteit van ruim 70 à 80%. Voltfang vindt het onacceptabel dat deze batterijen worden afgedankt en geeft ze dan ook een tweede leven in haar duurzame energieopslagsystemen. De batterijen worden in deze stationaire systemen veel minder belast dan in elektrische auto’s. En dankzij het intelligente laad- en ontlaadproces leveren de batterijen nog vele jaren het gewenste vermogen. Niet voor niets bieden Voltfang en de Nederlandse dealer Voltbanq een garantie van 10 jaar op de opslagcapaciteit.

Uniek en maatwerk systeem

Wat de producten van Voltfang en Voltbanq uniek maakt, is het maatwerk energiebeheersysteem (EBS). Dit EBS wordt klant-specifiek geschreven. Op basis van bijvoorbeeld de weersvoorspellingen, de waarde van energie op de beurs of de piekvraag naar energie, wordt een specifieke laad-/ ontlaadprocedure geschreven en geïmplementeerd. Wat de strategie van de klant ook is, Voltfang past het EBS aan op de specifieke eisen en wensen.

Slim omgaan met schaarse grondstoffen

De aanleiding om second-life batterijen te gebruiken in de duurzame energieopslagsystemen, is vooral het gebrek aan goede recyclingsmogelijkheden voor deze batterijen. In Duitsland rijden er naar verwachting in 2030 al ongeveer 15 miljoen elektrische voertuigen. Het recyclen van de accu’s van al deze auto’s is een duur en inefficiënt proces waarbij veel waardevolle grondstoffen verloren gaan. Grondstoffen die toch al schaars zijn, zoals lithium. De wereldwijde reserves van deze grondstof nemen in hoog tempo af. In de toekomst zal dit zelfs leiden tot knelpunten in de elektromobiliteit. Hoog tijd dus om zorgvuldiger gebruik te maken van deze accu’s, vindt Voltfang.

Alternatief voor vol elektriciteitsnet

Of je nu opzoek bent naar een manier om bij uitval je bedrijf van noodstroom te garanderen, piekbelasting te voorkomen of om energie van de zonnepanelen op je bedrijfspand op te slaan: de Voltfang energieopslagsystemen zijn veelzijdig inzetbaar. De systemen zijn beschikbaar in batterijmodules van 32 tot 300 kWh voor commerciële toepassingen, maar ook in pakketten van 1 MWh tot praktisch elke gewenste capaciteit voor industriële applicaties. Door het overvolle elektriciteitsnet is terugleveren van energie vaak niet mogelijk. Veel ondernemers zien daarom af van het plaatsen van zonnepanelen op hun bedrijfspand. Maar met een opslagsysteem zoals van Voltfang, wordt dat commercieel toch aantrekkelijk.

Vriendelijk voor milieu en gebruiker

In Duitsland draait nu al een pilotproject bij Aldi supermarkten. Daar worden de oplaadsystemen niet alleen ingezet ter optimalisatie van hun eigen energieopwekking, maar in de toekomst ook voor het opladen van de elektrische auto’s van supermarktbezoekers. Niet alleen vriendelijk voor het milieu, maar ook vriendelijk voor de gebruiker.